В Украине устранили 28 мест концентрации ДТП

В Украине за последние два года на автомобильных дорогах ликвидировано 28 мест концентрации ДТП. Об этом сообщил первый заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко.

В Украине устранили 28 мест концентрации ДТП

По его словам, на улучшение безопасности автомобильных дорог повлияло внедрение соответствующего аудита и внесение придорожной инфраструктуры (пешеходных дорожек, освещения и ограждения) в программу капитального и текущего среднего ремонта.

За последние два года в нашей стране обустроено 1254 км освещения, около 50 тысяч км новой дорожной разметки, более 1,2 млн. погонных метров металлического барьерного ограждения.

В результате на украинских автомобильных дорогах ликвидировано 28 мест концентрации ДТП. Ивко подчеркнул, что в ближайшем времени будут ликвидированы еще 18 мест концентрации ДТП, что благоприятно отразится на безопасности дорожного движения.

Между тем, в Украине с января по октябрь 2021 года зарегистрировали 154 480 дорожных аварий. Это на 14% больше, чем за такой же период 2020 года. Больше всего ДТП произошло в Киеве (31 730), Одесской области (12 768), Киевской области (11 562) и в Днепропетровской области (10 370). Меньше всего – в Луганской области (708).

Чаще всего ДТП происходили из-за нарушения правил маневрирования, превышение скоростного режима, из-за того, что водители не соблюдали дистанцию, из-за нарушения правил проезда перекрестков, а также по вине пьяных водителей.

Напомним, ранее патрульная полиция рассказала, что делать водителю, если попал в ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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