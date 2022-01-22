В Украине устранили 28 мест концентрации ДТП

В Украине за последние два года на автомобильных дорогах ликвидировано 28 мест концентрации ДТП. Об этом сообщил первый заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко.

По его словам, на улучшение безопасности автомобильных дорог повлияло внедрение соответствующего аудита и внесение придорожной инфраструктуры (пешеходных дорожек, освещения и ограждения) в программу капитального и текущего среднего ремонта.

За последние два года в нашей стране обустроено 1254 км освещения, около 50 тысяч км новой дорожной разметки, более 1,2 млн. погонных метров металлического барьерного ограждения.

В результате на украинских автомобильных дорогах ликвидировано 28 мест концентрации ДТП. Ивко подчеркнул, что в ближайшем времени будут ликвидированы еще 18 мест концентрации ДТП, что благоприятно отразится на безопасности дорожного движения.

Между тем, в Украине с января по октябрь 2021 года зарегистрировали 154 480 дорожных аварий. Это на 14% больше, чем за такой же период 2020 года. Больше всего ДТП произошло в Киеве (31 730), Одесской области (12 768), Киевской области (11 562) и в Днепропетровской области (10 370). Меньше всего – в Луганской области (708).

Чаще всего ДТП происходили из-за нарушения правил маневрирования, превышение скоростного режима, из-за того, что водители не соблюдали дистанцию, из-за нарушения правил проезда перекрестков, а также по вине пьяных водителей.

Напомним, ранее патрульная полиция рассказала, что делать водителю, если попал в ДТП.