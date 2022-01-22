Известно, когда в Украине введут обязательный техосмотр автомобилей

Обязательный техосмотр для всех автомобилей в Украине введут с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Известно, когда в Украине введут обязательный техосмотр автомобилей

По его словам, введение в Украине обязательного техосмотра с акцентом на экологическую безопасность автомобилей предусмотрено в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Таким образом, до введения в нашей стране обязательного техосмотра легковых автомобилей осталось менее девяти месяцев. Однако, соответствующий законопроект, разработанный МВД, пока еще даже не зарегистрирован в Верховной Раде, хотя его ранее уже выносили на общественное обсуждение.

Тем не менее, судя по всему, народные депутаты успеют принять до 1 сентября 2022 года законопроект об обязательном техническом осмотре всех транспортных средств. Соответствующий законопроект уже в ближайшее время должны зарегистрировать в парламенте.

В проекте закона говорится, что автомобили должны проверять через 4 года после регистрации, а потом каждые 2 года. Техосмотр обязаны будут проходить новые владельцы машин в течение 10 дней после перерегистрации на свое имя, после ДТП (если были повреждены элементы, влияющие на безопасность).

Если автомобиль остановят без техосмотра или с просроченным техосмотром, то водителя оштрафуют на 1700 гривен. Повторное нарушение - лишение водительских прав.

Напомним, ранее мы рассказали, какие автомобили на самом деле не смогут пройти обязательный техосмотр в 2022 году.


Максимов Віталій, Тудей

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