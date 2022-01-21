Аэропорт "Борисполь" откроет терминал F после двухлетнего перерыва.

Пассажиропоток восстановился на 62% от докризисного уровня.

Аэропорт "Борисполь" откроет терминал F после двухлетнего перерыва
Терминал F
Фото: dpsu.gov.ua

Международный аэропорт "Борисполь" в этом году планирует возобновить работу терминала F. Это произойдет с начала летней навигации – 27 марта, пишет Avianews.

По словам директора по коммуникациям аэропорта Светланы Хирим-Гирей, в терминале F будут обслуживать пассажиров лоукостеров и других авиакомпаний, специализирующихся на прямых перелетах point-to-point. В настоящее время аэропорт ведет переговоры с такими авиаперевозчиками об изменении терминала, однако пока не готов обнародовать их список. В авиапредприятии заявляют, что подобный переезд будет добровольным.

Ставки сборов в обоих терминалах F и D по-прежнему будут одинаковыми.

Напомним, что терминал F не работает с марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса и Украина временно прекратила авиационное сообщение. В июне того года аэропорт "Борисполь" возобновил работу, но только одним терминалом D.

В 2021 году аэропорт "Борисполь" обслужил 9,43 млн. пассажиров. По сравнению с докризисным 2019 годом пассажиропоток восстановился на 62%.

Терминал F в Борисполе ввели в эксплуатацию 2010 года. Его пропускная способность – 900 пассажиров в час на вылет и прилет. Стоимость здания составила около 400 млн. грн. Решение о строительстве терминала было принято в 2008 году после того, как стало понятно, что терминалы A и B не справляются с ростом пассажиропотока.

В 2012 году накануне футбольного чемпионата Европы в Борисполе открыли терминал D, в который постепенно перевели все регулярные авиарейсы. В конце 2013 аэропорт вывел чартерные рейсы авиакомпаний МАУ и "Авиалинии Харькова" из терминала F и закрыл его на пять лет. В начале 2019 года терминал F расконсервировали, но через год снова закрыли из-за пандемии коронавируса.

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