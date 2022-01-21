Директор лесхоза в Ивано-Франковской области сбил насмерть 9-летнюю девочку и скрылся

Мужчину задержали через два часа и передали ГБР.

Директор лесхоза в Ивано-Франковской области сбил насмерть 9-летнюю девочку и скрылся
ілюстративне фото

Национальная полиция задержала и передала ГБР директора одного из государственных предприятий в Ивано-Франковской области по подозрению в ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Сообщения об аварии в селе Лоево Надвирнянского района полицейские получили в 18:30 в четверг, 20 января.

Они выяснили, что после ДТП водитель оставил травмированную девочку на дороге и скрылся, вероятно, чтобы избежать ответственности.

"Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где она через несколько часов скончалась. Полицейские немедленно начали оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения водителя. Менее чем через два часа, в результате первоочередных следственных мероприятий правоохранители установили и разыскали 40-летнего водителя, жителя Яремче. Установлено, что мужчина – руководитель одного из госпредприятий, ДТП он совершил на служебном автомобиле", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

На автомобиле были обнаружены механические повреждения, характерные для ДТП, он был изъят.

В медицинском заведении у водителя взяли биологические образцы для проверки алкогольного или наркотического опьянения.

Местное издание "Курс" пишет, что задержанный - директор Надвирнянского лесхоза Василий Павлюк.

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