У полицейских появился новый повод для остановки автомобилей

Согласно украинскому законодательству, у инспекторов патрульный полиции есть 10 причин для остановки автомобилей. Но с некоторых пор у них появился новый повод для остановки транспортных средств…

У полицейских появился новый повод для остановки автомобилей

Дело в том, что с 21 октября 2021 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 1236, по которому правоохранителям предоставляются права по проверке вакцинации от COVID-19 с помощью планшетов в программе "Дія" или в бумажном виде.

То есть добавилось дополнительное основание для остановки автомобиля и проверки у водителей документов о вакцинации.

Однако, нужно учесть, что это основание для остановки автомобилей не закреплено в Законе Украины "О национальной полиции", а только определятся в постановлении правительства. Поэтому юристы считают дискуссионным вопрос правомочности полиций останавливать транспортные средства для проверки водителей на вакцинацию от коронавируса. Но в принципе у тих такое право есть, и к этому нужно быть готовым украинским водителям.

Напомним, что согласно Закону Украины "О национальной полиции", полицейский вправе остановить автомобиль в 10 случаях. Например, если водитель нарушил Правила дорожного движения, если есть очевидные признаки технической неисправности транспортного средства, если есть информация о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению ДТП, уголовного или административного правонарушения и др.

Полицейский должен сообщить водителю чётко про причину остановки его автомобиля и обязательно с подробным описанием всех оснований для остановки.

Напомним, ранее мы рассказали про главные ошибки водителей, когда их останавливает полиция.


Максимов Віталій, Тудей

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