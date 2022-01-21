Предсерийные экземпляры электрических кроссоверов Cadillac Lyriq досрочно встали на конвейер

Предсерийные экземпляры электрических кроссоверов Cadillac Lyriq досрочно встали на конвейер

Ажиотажно растущий спрос на электромобили на западных рынках заставляет автопроизводителей либо выделять дополнительные ресурсы на увеличение объёмов выпуска, либо откладывать начало поставок машин клиентам. GM на этом фоне выделяется тем, что электрический кроссовер Cadillac Lyriq встал на конвейер с опережением первоначального графика.

Источник изображения: GM

К концу 2028 года, напомним, корпорация General Motors намеревается представить 20 новых моделей на электротяге, но с точки зрения поставок самым близким к конечным покупателям, если не считать пикап Hummer EV, является кроссовер Cadillac Lyriq. Представленный ещё в августе прошлого года, он быстро нашёл потенциальных покупателей, поскольку предварительные заказы прекратили принимать уже через 19 минут после открытия соответствующей возможности на сайте. Электромобиль на платформе Ultium будет предлагаться в США по цене от $60 000, поставки должны начаться уже через несколько месяцев, как подчеркнул президент GM Марк Ройсс (Mark Reuss).

Первый предсерийный экземпляр кроссовера Cadillac Lyriq уже сошёл с конвейера модернизированного предприятия в штате Теннесси, на переоснащение которого были выделены $2 млрд. Фактически, производство было запущено на девять месяцев раньше первоначального срока, хотя работы по модернизации предприятия продолжаются и по сей день.

Марка Cadillac, напомним, отныне не будет представлять новые модели с ДВС, а сосредоточится только на электромобилях. Выпуск существующих моделей с силовыми установками на ископаемых видах топлива продолжится до 2030 года. Наиболее массовыми электромобилями в ассортименте продукции корпорации остаются Chevrolet Bolt EV и EUV, но их поставки временно приостановлены для замены дефектных тяговых батарей производства LG Energy Solution. В ближайшие месяцы будут представлены Hummer EV в кузове типа «универсал», электрический пикап Chevrolet Silverado, а также кроссовер Chevrolet Equinox.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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