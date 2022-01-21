ТОП-10 компактных кроссоверов, которые можно купить в 2022 году

В сегменте компактных кроссоверов сейчас такая большая конкуренция, что порой трудно сделать правильный выбор при покупке. Эксперты британского издания Autocar составили ТОП-10 лучших компактных кроссоверов, которые можно купить в 2022 году.

1. Range Rover Evoque

Evoque второго поколения (см. фото вверху) построен на совершенно новой платформе. У него более длинная колесная база, чем у модели первого поколения, что хорошо отразилось на салоне. Покупателям предлагают гибридные версии, в том числе Evoque P300e с полноценной гибридной силовой установкой. Evoque P300e отличается большим запасом хода на электротяге и отличной управляемостью.

Но, по мнению экспертов, лучший выбор – версия с дизельным двигателем D200.

2. Volvo XC40

Этот компактный кроссовер отличается качеством, привлекательным дизайном, люксовым салоном, большим набором оборудования и разнообразными современными системами безопасности. В линейке двигателей у него с недавних пор нет дизельных силовых агрегатов. Есть бензиновые моторы. Покупателям также предлагают полностью электрическую версию с силовой установкой на 402 л.с.

Это один из самых красивых кроссоверов, которые сейчас продаются. Он гораздо лучше, чем модель предыдущего поколения. Модель 2021 года получила новую информационно-развлекательную систему и новый топовый 2,5 л бензиновый двигатель (его раньше использовали в седане Mazda 6).

4. Hyundai Tucson

Tucson четвертого поколения стал своего рода переломным моментом для Hyundai. Он внешне сильно отличается от своих предшественников. У него более качественный салон. У него очень разнообразное оборудование и хорошая гибридная силовая установка.

5. Nissan Qashqai

Qashqai третьего поколения в лучшую сторону отличается от модели предыдущего поколения, у которой были не очень хорошие продажи. Этот компактный кроссовер получил новый дизайн, значительно улучшенную динамику и просторный салон. Вот только силовой агрегат один – 1,3 л бензиновый MHEV.

6. Volkswagen Tiguan

Tiguan находится на третьем месте по продажам среди всех моделей Volkswagen (впереди только хэтчбеки Golf и Polo). Недавно у этого кроссовера появилась полноценная гибридная версия и топовая высокопроизводительная версия R.

7. Ford Kuga

Kuga появился в продаже в 2008 году, а недавно он подвергся серьезной доработке. У него много достоинств. Так, например, есть гибридная версия, которая на одной электротяге может проехать около 56 км.

8. Skoda Enyaq

У электрического кроссовера Enyaq запас хода составляет более 400 км. Его главные преимущества перед конкурентами – просторный салон и качественные материалы. Кроме того, он дешевле, чем конкуренты от Volkswagen и Audi, даже несмотря на то, что у него есть возможность быстрой подзарядки.

9. Jaguar E-Pace

Обновленный в 2021 году электрический кроссовер Jaguar E-Pace получил отличную новую информационно-развлекательную систему Pivi Pro, а также некоторые изменения в дизайне кузова и в салоне. Но самое главное, он создан на платформе PTA, которая лежит в основе Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport.

10. BMW X1

BMW X1 – это самый маленький кроссовер в линейке BMW. Однако, при этом у него довольно просторный салон. Недавно у него появилась гибридная версия. Такой гибридный кроссовер на электротяге проезжает около 56 км.

Напомним, ранее эксперты составили ТОП-5 кроссоверов, которые не ломаются после 300 тысяч километров пробега.