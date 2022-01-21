В Европе начались продажи нового Toyota RAV4 Adventure

В Европе компания Toyota начала продавать новую "внедорожную" версию компактного гибридного кроссовера Toyota RAV4, официальная премьера которого состоялась осенью 2021 года. Называется эта новинка Toyota RAV4 Adventure.

Новый Toyota RAV4 Adventure получил черную новую решетку радиатора, иное расположение эмблемы (на двойных горизонтальных полосах), темную окантовку передних противотуманных фар, которые, как и головная оптика, стали полностью светодиодными, а также новые 19-дюймовые матово-серые колесные диски и расширенные арки. Передние стойки и задний спойлер, выкрашенны в серый цвет Dynamic.

Салон выполнен из черной экокожи с контрастной оранжевой прострочкой. В салоне есть новое светодиодное освещение.

Гибридная силовая установка состоит из 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Общая мощность такой силовой установки составляет 222 л.с.

RAV4 Adventure уже в базовой комплектации имеет очень много разнообразного оборудования. Например, кожаный мультифункциональный руль, систему бесключевого допуска и запуска, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, складыванием и подогревом, двухзонный кондиционер, подогрев передних сидений, приборную панель с 7-дюмовым дисплеем.

Есть также электрические стеклоподъемники, черные рейлинги на крыше, селектор режима вождения, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, несколько систем помощи водителю и активной безопасности, а также система интеллектуального полного привода AWD-i.

Что ж касается цен, то в Испании специальный компактный кроссовер Toyota RAV4 Adventure 220H 4x4 стоит 42 850 евро.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.