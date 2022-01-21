В Европе начались продажи нового Toyota RAV4 Adventure

В Европе компания Toyota начала продавать новую "внедорожную" версию компактного гибридного кроссовера Toyota RAV4, официальная премьера которого состоялась осенью 2021 года. Называется эта новинка Toyota RAV4 Adventure.

В Европе начались продажи нового Toyota RAV4 Adventure

Новый Toyota RAV4 Adventure получил черную новую решетку радиатора, иное расположение эмблемы (на двойных горизонтальных полосах), темную окантовку передних противотуманных фар, которые, как и головная оптика, стали полностью светодиодными, а также новые 19-дюймовые матово-серые колесные диски и расширенные арки. Передние стойки и задний спойлер, выкрашенны в серый цвет Dynamic.

Салон выполнен из черной экокожи с контрастной оранжевой прострочкой. В салоне есть новое светодиодное освещение.

В Европе начались продажи нового Toyota RAV4 Adventure

Гибридная силовая установка состоит из 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Общая мощность такой силовой установки составляет 222 л.с.

RAV4 Adventure уже в базовой комплектации имеет очень много разнообразного оборудования. Например, кожаный мультифункциональный руль, систему бесключевого допуска и запуска, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, складыванием и подогревом, двухзонный кондиционер, подогрев передних сидений, приборную панель с 7-дюмовым дисплеем.

В Европе начались продажи нового Toyota RAV4 Adventure

Есть также электрические стеклоподъемники, черные рейлинги на крыше, селектор режима вождения, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, несколько систем помощи водителю и активной безопасности, а также система интеллектуального полного привода AWD-i.

Что ж касается цен, то в Испании специальный компактный кроссовер Toyota RAV4 Adventure 220H 4x4 стоит 42 850 евро.

В Европе начались продажи нового Toyota RAV4 Adventure

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.


Максимов Віталій, Тудей

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