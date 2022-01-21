Украинские АЗС повысили цены на бензин и ДТ

За минувшие сутки, 19 января, стоимость топлива на украинских АЗС увеличилась на 0,1-1 гривну за один литр. Об этом проинформировала Консалтинговая группа "А-95".

Украинские АЗС повысили цены на бензин и ДТ

Больше всего топливо подорожало на АЗС сети "Авантаж" – на 1 гривну за литр. Причем одинаково подорожали весь бензин и дизельное топливо. На заправках этой сети бензин А-92 сейчас стоит 29,95 грн/л, бензин А-95 - 30,95 грн/л, а дизельное топливо - 29,35 грн/л.

Сети Mango, AMIC, KLO, BVS, "Татнефть", Prime и некоторые другие повысили цены в пределах 10-30 копеек за литр.

Самый дешевый бензин А-92 сейчас продают в сети Motto – 29,86 гривен за литр, бензин А-95 – тоже в Motto (30,74 гривен за литр).

Дороже всего бензин А-92 сейчас продают в сети "Параллель" – 32,59 гривен за один литр. Бензин А-95 дороже всего сейчас в Украине стоит в сетях OKKO, WOG и Shell – 32,92 за литр.

Что же касается дизельного топлива, то им дешевле всего сейчас заправиться на АЗС сети "Авантаж" (29,35 грн/л), а дороже всего – на заправках SOCAR (35,48 гривен за литр) и "Параллель" (34,99 гривен за литр).

По состоянию на 20 января средняя цена автогаза на украинских АЗС составляла 18,97 гривен за литр.

Ранее директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин заявил, что в Украине в феврале 2022 года стоимость бензина и дизельного топлива может увеличиться до 40 гривен за литр, а автогаза – до 25 гривен за литр.


Максимов Віталій, Тудей

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