Китайский внедорожник, который может стать бестселлером в Украине

Китайская компания Great Wall начала выпускать новый рамный внедорожник Tank 300. Его могут продавать и в Украине, так как Great Wall присутствует на украинском рынке.

Китайский внедорожник, который может стать бестселлером в Украине

Tank 300 построен он на платформе Haval H9. Его длина составляет 476 см, ширина - 193 см, а высота - 192,7 см. Дорожный просвет составляет 22,4 см.

Новый китайский внедорожник получил квадратный дизайн, черные бамперы, рельефные колесные арки и современный салон с большим количеством современных технологий.

Китайский внедорожник, который может стать бестселлером в Украине

Этот рамный внедорожник имеет неразрезной задний мост, демультипликатор, межосевую муфту с возможностью принудительной блокировки, переднюю и заднюю межколесные блокировки. То есть у него отличные внедорожные характеристики.

Под капотом находится 2,0 л бензиновый турбомотор мощностью 227 л.с. и 387 Нм крутящего момента, который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Позже покупателям предложат версию с гибридной силовой установкой.

Китайский внедорожник, который может стать бестселлером в Украине

В Украине сейчас продают несколько моделей компании Great Wall. Например, пикап Great Wall Wingle 7, а также компактный кроссовер Haval JOLION и внедорожники Haval H6 и H9. Поэтому не исключено, что в нашей стране появится Tank 300. В этом случае он может стать лидером среди внедорожников на украинском рынке.

Китайский внедорожник, который может стать бестселлером в Украине

Напомним, ранее эксперты назвали ТОП-5 лучших рамных б/у внедорожников.


Максимов Віталій, Тудей

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