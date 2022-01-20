Ford ожидает, что их инвестиции в Rivian принесут прибыль $8,2 миллиарда
Ford надеется на получение прибыли от инвестиций в компанию-производителя электрокаров Rivian в $8,2 миллиарда по результатам 4 квартала прошлого года. Об этом
Ford 3 февраля опубликует отчет, в котором отдельно будет указана неденежная прибыль от вливаний в Rivian в первом квартале 2021 года.
Ford является владельцем около 12% акций Rivian и с 2019 года вложил в компанию в общей сложности $1,2 млрд. По оценкам автопроизводителя, стоимость бумаг в начале декабря 2021 года достигала более $10 млрд.
История успеха и падения Rivian
В прошлом году Rivian, которую называют конкурентом Tesla, вышла на фондовый рынок. IPO компании стало самым успешным в 2021 году и вошло в топ-5 за последние 10 лет. Rivian привлекла $12 млрд.
Через два дня после громкого IPO капитализация автопроизводителя Rivian превысила $100 млрд. По этому показателю компания вышла на пятое место в мировом топе, обойдя даже Ford.
Однако после успеха на первоначальном размещении акций, стоимость бумаг упала на 27% после максимума в $172. На момент написания новости цена одной акции — $73, что даже ниже стартовой цены на IPO ($78).