Китайцы выпустили кроссовер с расходом 0,45 л на 100 км пути

Китайская компания Great Wall начала продавать новый гибридный среднеразмерный кроссовер WEY Mocha DHT-PHEV. Он расходует всего 0,45 л топлива на 100 км пути.

Mocha DHT-PHEV построен на платформе L.E.M.O.N. Его длина составляет 4875 мм, ширина – 1960 мм, высота - 1690, а колесная база - 2915 мм.

Гибридная силовая установка состоит из 1,5-литрового турбомотора и электродвигателя на 177 л.с. На одной электротяге можно проехать 204 км. То есть перед нами практически не гибридный автомобиль, а электромобиль.

Расход топлива в гибридном режиме всего 0,45 л на 100 км, а при езде только на бензине - 5,5 л на 100 км. Разгон до 100 км/ч в базовой комплектации занимает 7,4 секунды, а в топовой версии Performance – 4,8 секунды. У версии Performance есть второй электромотор, поэтому она более мощная.

Информационно-развлекательная система базируется на SoC Qualcomm 8155, есть проекционный дисплей с дополненной реальностью, 9,2-дюймовый цветной ЖК-экран, 14,6-дюймовый или 9 -дюймовый сенсорный дисплей, в разных комплектациях.

WEY Mocha DHT-PHEV – дорогой кроссовер. В базовой комплектации он стоит 47 067 долларов.

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