В Черкасской области построят первую бетонную дорогу

Протяженность дороги составит 8,3 км.

В Черкасской области построят первую бетонную дорогу

В Черкасской области появится первая бетонная дорога государственного значения. Об этом сообщил руководитель Службы автомобильных дорог Черкасской области Олег Диденко во время встречи с главами общин Уманского и Звенигородского районов.

"Служба автомобильных дорог в Черкасской области приступила к изготовлению проектно-сметной документации для постройки бетонной дороги Т-24-19 Звенигородка - Ватутино общей протяженностью 8,3 км", - говорится в сообщении дорожного ведомства на официальной Facebook-странице.

Как отмечается, строительство бетонной дороги с применением композитных материалов будет для Черкасской области первым пилотным проектом. В этом году будет изготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта этой дороги, а уже в следующем году начнется ее восстановление.

Диденко также сообщил, что в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Звенигородском районе запланировано закончить восстановление участков автодороги Н-16, а также начать восстановление автодорог Т-24-03. , Т-24-05 Жашков – Буки – Озирна и Т-24-06 /М-05/ – Маньковка – Иваньки – Буки.

Кроме того, в 2022 году запланировано начать ремонт автодороги Т-24-11 Звенигородка – Екатеринополь – Тальное – Маньковка общей протяженностью более 33 км.

В этом году также начнется восстановление автодороги Р-04 от Киевской области и до Звенигородки.

Напомним, за два года в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" удалось обновить и построить более 14 тыс. км автомобильных дорог (40% основной сети).

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