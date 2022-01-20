Как на самом нужно проезжать через “лежачего полицейского“ так, чтобы не “убить“ подвеску

"Лежачие полицейские" на дорогах выполняют полезную функцию. Однако, иногда из-за них может пострадать подвеска. Существует много рекомендаций, как проехать искусственную неровность на дороге так, чтобы не "убить" подвеску, но многие из них бесполезны. Сегодня мы расскажем, как на самом деле нужно правильно проезжать "лежачего полицейского".

Как на самом нужно проезжать через “лежачего полицейского“ так, чтобы не “убить“ подвеску

Оптимальная скорость для проезда через "лежачего полицейского" - не более 15–20 км/ч. Если проезжать эту преграду на полной скорости, как советуют некоторые "эксперты" в Интернете, то можно повредить элементы подвески, а если дорога мокрая, то можно потерять контроль над автомобилем.

Проезжать через "лежачего полицейского" лучше не под прямым углом, а чуть наискось, обеспечивая поочередный проезд каждым колесом дорожного препятствия. Процесс немного растягивается во времени, и будто бы проезжаешь препятствие на более низкой скорости.

Кроме того, можно использовать и недостатки в укладке "лежачего полицейского", например, вырванные блоки. В этом случае нужно направлять одну сторону автомобиля через такой прогал, чтобы снизить нагрузку.

Некоторые опытные водители применяют так называемый динамический способ перепрыгивания "лежачего полицейского". Для этого нужно притормозить перед самым препятствием (пружины передней подвески сожмутся). Когда тормоз отпускают, то разжимающиеся пружины немного приподнимают передок авто, что позволяет ему без проблем преодолеть препятствие.

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году в Украине начнут строить первый автобан.


Максимов Віталій, Тудей

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