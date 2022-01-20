В феврале покажут новый VW Golf

Компания Volkswagen показала изображение-тизер новой высокопроизводительной версии хэтчбека VW Golf. Официальная премьера этой новинки состоится в феврале текущего года.

В феврале покажут новый VW Golf

В семействе Golf уже есть несколько "заряженных" версий – GTI и R. Поэтому новость про появление в семействе этой модели новой высокопроизводительной версии вызвала большой ажиотаж среди поклонников Volkswagen.

К сожалению, пока нет никаких подробностей про эту новинку немецкого автогиганта. На тизере мы видим сзади у нее спойлер. Судя по всему, она избавиться от некоторых лишних элементов, получит немного сниженную подвеску, мощный двигатель и новую тормозную систему.

Эксперты, которым довелось протестировать "заряженные" версии VW Golf, были от них в полном восторге. У GTI мощность двигателя составляет 244 л.с. и 370 Нм крутящего момента, а у версии R – 319 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Это значит, что у новой высокопроизводительной версии мощность силовой установки может быть еще больше.

В феврале покажут новый VW Golf

VW Golf R

Volkswagen обещает показать новую версию Golf в феврале текущего года. Тогда же станут известны подробности про нее.

В Украине сейчас Volkswagen Golf в базовой комплектации стоит от 756 029 гривен. Версия GTI стоит от 1 152 759 гривен.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen к 2030 году полностью откажется от использования в своих автомобилях механической коробки передач.


Максимов Віталій, Тудей

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