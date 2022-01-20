В феврале бензин будет стоить 40 грн/л, - прогноз экспертов

В Украине в феврале стоимость бензина и дизельного топлива увеличится до 40 гривен за литр, а автогаза – до 25 гривен за литр. Такой прогноз сделал директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, сообщает UBR.ua.

В феврале бензин будет стоить 40 грн/л, - прогноз экспертов

По его словам, первое повышение цен на украинских АЗС произойдет уже 24 января, после того, как Министерство экономики обнародует новые предельные цены на бензин и дизельное топливо, от которых операторы розничного рынка могут делать фиксированную наценку.

Эксперт утверждает, что 24 января, сразу после обнародования новых предельных цен, стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС подскочит на 2 гривны за литр.

В начале февраля 2022 года бензин и дизельное топливо вновь подорожают на 2 гривны за литр. Это произойдет после того, как Министерство экономики обнародует новые предельные цены.

Потом 14 февраля цены вновь увеличатся и достигнут, согласно прогнозу, 40 гривен за литр бензина и ДТ, и 25 гривен за литр автогаза. Это произойдет тоже после того, как Министерство экономики обнародует новые предельные цены.

Леушкин считает, что резкое повышение стоимость автомобильного топлива в Украине до 40 гривен за литр произойдет из-за роста курса доллара и нефтяных котировок, а также из-за государственного регулирования цен, введенного в мае 2021 года.

Между тем, по состоянию на 18 января в Украине средняя цена бензина А-92 составляла 30,67 гривен за литр, бензина А-95 – 31,58 гривен за литр, а ДТ – 30,75 гривен за литр.

Напомним, ранее эксперты Института потребительских экспертиз проверили зимнее дизельное топливо на украинских АЗС и выявили рекордные отклонения по качеству.


Максимов Віталій, Тудей

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