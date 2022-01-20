В феврале бензин будет стоить 40 грн/л, - прогноз экспертов

В Украине в феврале стоимость бензина и дизельного топлива увеличится до 40 гривен за литр, а автогаза – до 25 гривен за литр. Такой прогноз сделал директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, сообщает UBR.ua.

По его словам, первое повышение цен на украинских АЗС произойдет уже 24 января, после того, как Министерство экономики обнародует новые предельные цены на бензин и дизельное топливо, от которых операторы розничного рынка могут делать фиксированную наценку.

Эксперт утверждает, что 24 января, сразу после обнародования новых предельных цен, стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС подскочит на 2 гривны за литр.

В начале февраля 2022 года бензин и дизельное топливо вновь подорожают на 2 гривны за литр. Это произойдет после того, как Министерство экономики обнародует новые предельные цены.

Потом 14 февраля цены вновь увеличатся и достигнут, согласно прогнозу, 40 гривен за литр бензина и ДТ, и 25 гривен за литр автогаза. Это произойдет тоже после того, как Министерство экономики обнародует новые предельные цены.

Леушкин считает, что резкое повышение стоимость автомобильного топлива в Украине до 40 гривен за литр произойдет из-за роста курса доллара и нефтяных котировок, а также из-за государственного регулирования цен, введенного в мае 2021 года.

Между тем, по состоянию на 18 января в Украине средняя цена бензина А-92 составляла 30,67 гривен за литр, бензина А-95 – 31,58 гривен за литр, а ДТ – 30,75 гривен за литр.

Напомним, ранее эксперты Института потребительских экспертиз проверили зимнее дизельное топливо на украинских АЗС и выявили рекордные отклонения по качеству.