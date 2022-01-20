В Украине утвердили новый порядок перерегистрации автомобилей

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок перерегистрации автомобилей. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства 19 января 2022 года.

Постановление дополнило перечень документов, которые подтверждают правомерность приобретения транспортного средства, а также расширило перечень исключений, при которых проводится перерегистрация.

Так, новым документом, подтверждающим правомерность приобретения транспортного средства, стало решение про бесплатную передачу конфискованного имущества, принятое соответствующей комиссией по решению суда и переданного Исполнительной службе.

В случае обращения в сервисный центр МВД в отношении транспортного средства, сведенья про владельца которого содержаться в Едином реестре должников, перерегистрация транспортного средства не проводится, кроме случаев…, когда оно приобретено в порядке, определенном статьей 30 Закона Про обеспечение требований кредиторов, а также если транспортное средство бесплатно получено после конфискации по решению суда и передаче его Исполнительной службе.

Всё остальное в порядке перерегистрации автомобилей в Украине осталось без изменений. Как видите, изменения небольшие, но они отражают ситуацию, которая сложилась на данный момент на автомобильном рынке в нашей стране.

Напомним, ранее мы рассказали, какие автомобили на самом деле не пройдут обязательный техосмотр, который хотят ввести в Украине в 2022 году.