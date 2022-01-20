В Украине утвердили новый порядок перерегистрации автомобилей

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок перерегистрации автомобилей. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства 19 января 2022 года.

В Украине утвердили новый порядок перерегистрации автомобилей

Постановление дополнило перечень документов, которые подтверждают правомерность приобретения транспортного средства, а также расширило перечень исключений, при которых проводится перерегистрация.

Так, новым документом, подтверждающим правомерность приобретения транспортного средства, стало решение про бесплатную передачу конфискованного имущества, принятое соответствующей комиссией по решению суда и переданного Исполнительной службе.

В случае обращения в сервисный центр МВД в отношении транспортного средства, сведенья про владельца которого содержаться в Едином реестре должников, перерегистрация транспортного средства не проводится, кроме случаев…, когда оно приобретено в порядке, определенном статьей 30 Закона Про обеспечение требований кредиторов, а также если транспортное средство бесплатно получено после конфискации по решению суда и передаче его Исполнительной службе.

Всё остальное в порядке перерегистрации автомобилей в Украине осталось без изменений. Как видите, изменения небольшие, но они отражают ситуацию, которая сложилась на данный момент на автомобильном рынке в нашей стране.

Напомним, ранее мы рассказали, какие автомобили на самом деле не пройдут обязательный техосмотр, который хотят ввести в Украине в 2022 году.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроектТаксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроект
Авиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилетыАвиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилеты
Укрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нетУкрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нет
Весной в Украине запустят кредитование покупки электромобилей под 5%Весной в Украине запустят кредитование покупки электромобилей под 5%
Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева увеличатТарифы на проезд в общественном транспорте Киева увеличат
Блок рекламы


Похожие новости
Новый вантовый мост в Запорожье испытывают на прочность 30 грузовиковНовый вантовый мост в Запорожье испытывают на прочность 30 грузовиков
Volkswagen показал свой новый лифтбекVolkswagen показал свой новый лифтбек
В Украине подорожала Skoda OctaviaВ Украине подорожала Skoda Octavia
Названы самые популярные цвета новых автомобилей в УкраинеНазваны самые популярные цвета новых автомобилей в Украине
В Украине начались продажи нового Nissan QashqaiВ Украине начались продажи нового Nissan Qashqai
Украинец переоборудовал “Волгу“ для поездок на дровахУкраинец переоборудовал “Волгу“ для поездок на дровах
Названы водители, которых чаще всего штрафовали в Украине в 2021 годуНазваны водители, которых чаще всего штрафовали в Украине в 2021 году
За год в Украине купили рекордное количество PorscheЗа год в Украине купили рекордное количество Porsche
Суды начнут массово штрафовать владельцев автомобилей с ГБОСуды начнут массово штрафовать владельцев автомобилей с ГБО
Новый кроссовер Renault получит необычную оптикуНовый кроссовер Renault получит необычную оптику
Последние новости
Подгружаем последние новости