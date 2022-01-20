Украинцы начали чаще ввозить дизельные б/у авто – известно почему

В Украине доля б/у автомобилей с дизельными двигателями, которые ввезли из-за рубежа с июля по ноябрь 2021 года, выросла почти до 50%. В последний раз перед этим доля дизельных авто больше 40% была в декабре 2019 года, сообщил Институт исследований авторынка.

Украинцы начали чаще ввозить дизельные б/у авто – известно почему

Эксперты Института исследований авторынка считают, что есть несколько причин, почему в прошлом году украинцы стали чаще покупать за границей подержанные б/у автомобили с дизелем.

Главная причина заключается в том, что с 15 июня по 10 ноября 2021 года в Украине действовал льготный период растаможки автомобилей на иностранных номерах. В этот период украинцы могли со скидкой оформить евробляхи. А среди них много дизельных машин. По данным экспертов, больше всего б/у автомобилей с дизельным мотором было зарегистрировано как раз в июне-ноябре 2021 года.

Еще одна причина заключается в том, что в Евросоюзе на вторичном рынке больше дизельных автомобилей, и они среди европейцев пользуются меньшим спросом, чем машины с бензиновым двигателем. В результате украинцам проще купить б/у дизельные автомобили.

Кроме того, в ЕС в 2021 году стоимость бензиновых автомобилей увеличилась больше, чем дизельных. В результате украинцы покупали автомобили, которые дешевле, то есть дизельные.

Еще одна причина – украинцы стали меньше покупать б/у автомобили в США. Это отразилось на статистике, так как такие автомобили чаще всего оснащаются бензиновыми моторами.

Между тем, в 2021 году украинцы купили 103,3 тысячи новых автомобилей. Это на 21% больше, чем в 2020 году. Больше всего автомобилей в Украине в прошлом году продала компания Toyota - 15 232.


Максимов Віталій, Тудей

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