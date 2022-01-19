В Донецкой области задержали расхитителей угля из грузовых вагонов

На месте происшествия было обнаружено 190 полимерных мешков с углем.

В Донецкой области правоохранители разоблачили и задержали группу расхитителей угля из грузовых вагонов поездов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что группа воров в 2021 году разворовывала уголь из железнодорожных вагонов на станции Кураховка. Об этом были проинформированы правоохранители.

14 января 2022 года на станции Кураховка полицейские задержали около 30 человек в возрасте от 16 до 40 лет, подозреваемых в хищении груза.

На месте происшествия было обнаружено 190 полимерных мешков с углем. Кроме того, в складском помещении, которое находилось вблизи железнодорожных путей, обнаружено и изъято 1190 мешков с твердым топливом. При перевешивании вагонов, из которых производилось хищение, общая нехватка груза (угля) составила 61 тонну. Проводятся следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 185 (кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, ранее полиция разоблачила банду, обворовывавшую грузовые поезда с углем на Приднепровской железной дороге.