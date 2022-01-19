Новый вантовый мост в Запорожье испытывают на прочность 30 грузовиков

На новом вантовом мосту через Днепр в Запорожье начались испытания на прочность. Это обязательный этап в преддверии открытия движения, которое должно состояться через считанные дни на верхней части моста. Об этом сообщает Укравтодор.



Для проверки прочности моста на него выезжают 30 грузовиков, которые останавливаются в контрольных точках для проведения замеров. Нагрузка на мост проверяется в статике и динамике. Испытания проводят и контролируют ГП «ГосдорНИИ» и две группы геодезистов — от подрядной организации и от австрийской компании, выполняющей независимый технический надзор.

«Этот внеклассовый мост — один из ключевых объектов 9-километровой магистрали непрерывного движения. Она, напомним, состоит из шести транспортных развязок. В нее входят 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения», — говорится в сообщении Укравтодора.

Вантовый мост через Днепр в Запорожье является флагманским проектом программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Благодаря ей строительство запорожских мостов, которое началось 16 лет назад, реанимировали и в режиме 24/7 подводят к завершению.

Напомним, что к концу прошлого года в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в Украине сделали более 600 мостов.