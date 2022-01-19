Федоров и МТСБУ заявили о возобновлении доступа к полисам "автогражданки" после кибератаки

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и Моторное (транспортное) страховое бюро Украины сообщили о возобновлении работы сервиса проверки "автогражданки", который пострадал в результате хакерской атаки в ночь с 13 на 14 января.

Проверить силу полиса можно на сайте МТСБУ. Кроме того, Федоров в эфире "Завтрака с 1+1" заявил, что их снова начала подтягивать "Дия".

"Вчера заработала "автогражданка", которая уже отображается в "Дии". Это отдельный продукт, но потребовалось дополнительное время его владельцам, чтобы восстановить. И сегодня "автогражданка" активно отображается в "Дии", - сказал Федоров.

Он в очередной раз подчеркнул, что хакеры атаковали сайты, а не реестры, поэтому утечки персональных данных не произошло.

Напомним, в результате хакерской атаки, которая произошла в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Это была самая мощная кибератака на Украину за последние четыре года

Сайты МТСБУ также попали под атаку хакеров, но при этом реестр с личными данными и информацией о полисах страхования не был поврежден.