Volkswagen показал свой новый лифтбек

Компания Volkswagen представила свой новый пятидверный лифтбек VW Lamando L. Его продажи начнутся в ближайшие месяцы.

VW Lamando L построен на удлиненной версии платформы MQB Evo. Его длина составляет 4784 мм, ширина - 1831 мм, высота - 1469 мм, а колесная база - 2731 мм. Он немного меньше, чем Passat и Arteon, но длиннее, чем Jetta. Объем багажника - 545 литров, что немного меньше, чем у Skoda Octavia.

Внешне Lamando L отличается от обычного седана Lamando. В его дизайне чувствуется влияние Arteon. Например, у них одинаковые линии крыши в стиле купе.

Главная особенность дизайна Lamando L заключается в его передней части. Он получил агрессивные матричные светодиодные фары и большие воздухозаборники. В целом его дизайн больше соответствует дизайну электромобилей семейства ID.

В салоне мы увидели приборную панель с 10-дюймовым дисплеем, а также 12-дюймовый дисплей информационно-развлекательной систем. Приборная панель, похоже, заимствована у VW Golf.

Под капотом находится четырехцилиндровый 1,4 л двигатель TSI с турбонаддувом мощностью 148 л.с. Коробка передач – семиступенчатая DSG.

VW Lamando L разработан специально для Китая, но не исключено, что его будут продавать и в других странах, в которых по-прежнему популярны седаны.

Ранее стало известно, что Volkswagen к 2030 году полностью откажется от использования в своих автомобилях механической коробки передач.