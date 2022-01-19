В 2024 году вместо Renault Arkana появится Renault Captur Coupe

Компания Renault планирует провести серьезную реорганизацию в своей модельной линейке, сообщил глава этого французского автогиганта Лука де Мео. В связи с этим в 2024 году снимут с конвейера купе-кроссовер Renault Arkana, а вместо него в продаже появится Renault Captur Coupe.

В 2024 году вместо Renault Arkana появится Renault Captur Coupe

Французское издание L'argus создало рендерное изображение Renault Captur Coupe, которое на данный момент носит кодовое название DJB. Расшифровывается эта аббревиатура следующим образом: D – обозначает купе, J – платформа CMF/B, а B – семейство Captur.

Длина нового купе-кроссовера составит около 4,4 м. То есть он будет немного меньше, чем Renault Arkana (4,57 м), который он должен заменить.

Про механическую часть Renault Captur Coupe говорить еще рано. Но в линейке его двигателей точно не будет дизельных силовых агрегатов. Покупателям, возможно, предложат гибридную версию. Также не исключено появление полностью электрической версии.

В 2024 году вместо Renault Arkana появится Renault Captur Coupe

Нужно отметить, что летом 2024 года в модельной линейке Renault появится еще один купе-кроссовер. Речь идет про Renault Austral Coupe. Французская компания готовится начать серийное производство стандартного кроссовера Austral, но, как видим, у него будет и купеобразная версия.

Между тем, Renault Arkana в Европе появился совсем недавно. В 2021 году он пользовался большой популярностью на европейском рынке.

Напомним, ранее мы рассказали, какие новые автомобили в 2022 году выпустят Renault и Dacia.


Максимов Віталій, Тудей

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