В 2024 году вместо Renault Arkana появится Renault Captur Coupe

Компания Renault планирует провести серьезную реорганизацию в своей модельной линейке, сообщил глава этого французского автогиганта Лука де Мео. В связи с этим в 2024 году снимут с конвейера купе-кроссовер Renault Arkana, а вместо него в продаже появится Renault Captur Coupe.

Французское издание L'argus создало рендерное изображение Renault Captur Coupe, которое на данный момент носит кодовое название DJB. Расшифровывается эта аббревиатура следующим образом: D – обозначает купе, J – платформа CMF/B, а B – семейство Captur.

Длина нового купе-кроссовера составит около 4,4 м. То есть он будет немного меньше, чем Renault Arkana (4,57 м), который он должен заменить.

Про механическую часть Renault Captur Coupe говорить еще рано. Но в линейке его двигателей точно не будет дизельных силовых агрегатов. Покупателям, возможно, предложат гибридную версию. Также не исключено появление полностью электрической версии.

Нужно отметить, что летом 2024 года в модельной линейке Renault появится еще один купе-кроссовер. Речь идет про Renault Austral Coupe. Французская компания готовится начать серийное производство стандартного кроссовера Austral, но, как видим, у него будет и купеобразная версия.

Между тем, Renault Arkana в Европе появился совсем недавно. В 2021 году он пользовался большой популярностью на европейском рынке.

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