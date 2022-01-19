В Одессе рейсовый автобус задел несколько машин и врезался в салон Harley-Davidson
По предварительным данным, водитель потерял сознание за рулем.
Утром 19 января в Одессе рейсовый автобус пересек двойную сплошную линию на улице Разумовской и врезался в здание салона Harley-Davidson Odessa.
Как сообщает местное издание "Думская", в автобусе были пассажиры, а авария произошла скорее всего, из-за того, что водитель потерял сознание.
Перед столкновением со зданием автобус задел проезжавшие рядом легковые автомобили.
"По данным горсовета, водитель автобуса умер до приезда скорой помощи", – говорится в сообщении.
Информацию о пострадавших уточняют.
В патрульной полиции Одесской области сообщили, что в результате аварии в больницу доставили водителя автобуса и автомобиля Chevrolet.
По предварительной информации, водитель автобуса MAN не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo.
"По инерции продолжив движение, автобус выехал на тротуар и совершил наезд на дерево и здание", – отметили в полиции.
Обстоятельства ДТП расследуют.
Как сообщалось, вечером воскресенья, 16 января, в Кременчуге Полтавской области микроавтобус въехал в газовую цистерну на АЗС, водитель сгорел.