В Одессе рейсовый автобус задел несколько машин и врезался в салон Harley-Davidson

По предварительным данным, водитель потерял сознание за рулем.

Утром 19 января в Одессе рейсовый автобус пересек двойную сплошную линию на улице Разумовской и врезался в здание салона Harley-Davidson Odessa.

Фото: Думская

Как сообщает местное издание "Думская", в автобусе были пассажиры, а авария произошла скорее всего, из-за того, что водитель потерял сознание.

Перед столкновением со зданием автобус задел проезжавшие рядом легковые автомобили.

"По данным горсовета, водитель автобуса умер до приезда скорой помощи", – говорится в сообщении.

Информацию о пострадавших уточняют.

В патрульной полиции Одесской области сообщили, что в результате аварии в больницу доставили водителя автобуса и автомобиля Chevrolet.

По предварительной информации, водитель автобуса MAN не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo.

"По инерции продолжив движение, автобус выехал на тротуар и совершил наезд на дерево и здание", – отметили в полиции.

Обстоятельства ДТП расследуют.

Как сообщалось, вечером воскресенья, 16 января, в Кременчуге Полтавской области микроавтобус въехал в газовую цистерну на АЗС, водитель сгорел.

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