В ИКАО назвали причину посадки Ryanair с Протасевичем на борту в Минске

Сообщение о минировании, из-за которого самолет с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту экстренно посадили в Минске в мае 2021 года, было заведомо ложным.

Об этом сообщает The Aviation Herald со ссылкой на отчет, который Международная организация гражданской авиации (ИКАО) направила своим участникам.

В ИКАО отметили, что не приписывают распространение информации о минировании какому-либо государству.

"Поскольку ни бомбы, ни свидетельства ее существования не были обнаружены во время подготовки к посадке в Афинах и после различных проверок в Беларуси и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ошибочным", – говорится в документе.

17 января ИКАО сообщила о завершении отчета с выводами об инциденте с Ryanair и предоставила его 193 странам – членам организации. Отчет подготовила специальная группа, в которую входят эксперты в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.

В ИКАО не раскрыли содержание документа, но рассказали, что рассмотрят выводы из него на заседании 31 января.

По данным СМИ , которые обнародовали выписку из отчета, в организации отметили, что электронное письмо об угрозе взрыва поступило в аэропорт Минска в 12:56:45 по местному времени, когда самолет уже готовился к экстренной посадке. В предоставленном белорусской стороной ИКАО скриншоте письма время получения другое – 12:25.

Напомним, что 23 мая 2021 года власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на предмет минирования, после чего Протасевич и его девушка были задержаны.

Блогера обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание розни (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.