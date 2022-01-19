В ИКАО назвали причину посадки Ryanair с Протасевичем на борту в Минске

Рейс Ryanair посадили из-за заведомо ложного сообщения о бомбе.

В ИКАО назвали причину посадки Ryanair с Протасевичем на борту в Минске
Фото: people.onliner.by

Сообщение о минировании, из-за которого самолет с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту экстренно посадили в Минске в мае 2021 года, было заведомо ложным.

Об этом сообщает The Aviation Herald со ссылкой на отчет, который Международная организация гражданской авиации (ИКАО) направила своим участникам.

В ИКАО отметили, что не приписывают распространение информации о минировании какому-либо государству.

"Поскольку ни бомбы, ни свидетельства ее существования не были обнаружены во время подготовки к посадке в Афинах и после различных проверок в Беларуси и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ошибочным", – говорится в документе.

17 января ИКАО сообщила о завершении отчета с выводами об инциденте с Ryanair и предоставила его 193 странам – членам организации. Отчет подготовила специальная группа, в которую входят эксперты в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.

В ИКАО не раскрыли содержание документа, но рассказали, что рассмотрят выводы из него на заседании 31 января.

По данным СМИ, которые обнародовали выписку из отчета, в организации отметили, что электронное письмо об угрозе взрыва поступило в аэропорт Минска в 12:56:45 по местному времени, когда самолет уже готовился к экстренной посадке. В предоставленном белорусской стороной ИКАО скриншоте письма время получения другое – 12:25.

Напомним, что 23 мая 2021 года власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на предмет минирования, после чего Протасевич и его девушка были задержаны.

Блогера обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание розни (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроектТаксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроект
Авиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилетыАвиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилеты
Водителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождениеВодителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождение
Укрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нетУкрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нет
Вооруженным силам передали партию отремонтированных зенитных установок "Шилка"Вооруженным силам передали партию отремонтированных зенитных установок "Шилка"
Блок рекламы


Похожие новости
Появление на борту Tesla Model 3 процессоров AMD Ryzen сократило пробег без подзарядкиПоявление на борту Tesla Model 3 процессоров AMD Ryzen сократило пробег без подзарядки
Ryanair отменил до марта все рейсы из ХарьковаRyanair отменил до марта все рейсы из Харькова
Ryanair отменяет ряд рейсов из УкраиныRyanair отменяет ряд рейсов из Украины
В прокуратуре назвали вероятные причины смертельного ДТП под ЧерниговомВ прокуратуре назвали вероятные причины смертельного ДТП под Черниговом
Лоукостер Ryanair запустит рейсы из Киева в Стокгольм и на КорфуЛоукостер Ryanair запустит рейсы из Киева в Стокгольм и на Корфу
В КГГА опровергли информацию о перекрытии движения на мосту Патона и назвали это манипуляциейВ КГГА опровергли информацию о перекрытии движения на мосту Патона и назвали это манипуляцией
Українцям назвали найнадійніші автомобільні марки з КитаюУкраїнцям назвали найнадійніші автомобільні марки з Китаю
В КГГА назвали ключевых игроков "маршруточной мафии"В КГГА назвали ключевых игроков "маршруточной мафии"
Ryanair возобновил рейсы из Харькова в ЕвропуRyanair возобновил рейсы из Харькова в Европу
Назвали кроссоверы с надежной АКПП: проходят 400-500 тыс. кмНазвали кроссоверы с надежной АКПП: проходят 400-500 тыс. км
Последние новости
Подгружаем последние новости