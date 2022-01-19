В Украине подорожала Skoda Octavia

В Украине подорожала во всех комплектациях Skoda Octavia. Теперь она в базовой комплектации стоит от 623 168 гривен.

С чем связано повышение цен на Octavia в нашей стране - Skoda не сообщила. Не исключено, что это произошло из-за роста курса доллара.

В частности, если в декабре 2021 года Skoda Octavia в базовой комплектации Active с двигателем 1,4 TSI (150 к.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач стоила 598 280 гривен, то сейчас, по состоянию на 19 января 2022 года, - 623 168 гривен.

Комплектация Ambition с двигателем 1,4 TSI (150 к.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач подорожала с 643 850 гривен до 670 634 гривен.

Комплектация Style с двигателем 1,4 TSI (150 к.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач подорожала с 713 183 гривен до 742 851 гривен.

Комплектация Ambition с двигателем 1,6 MPI (110 к.с.) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач подорожала с 626 796 гривен до 652 870 гривен.

Комплектация Style с двигателем 2,0 TSI (190 к.с.) и 7DSG подорожала с 817 183 гривен до 851 178 гривен.

Напомним, ранее стало известно, что блогер разобрал Skoda Octavia нового поколения и показал, что у нее внутри. Для эксперимента взяли предтоповую комплектацию.