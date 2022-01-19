Появление на борту Tesla Model 3 процессоров AMD Ryzen сократило пробег без подзарядки

Первоначально информационно-развлекательная система на базе процессоров AMD Ryzen появилась на борту старших электромобилей Tesla Model S и Model X, но теперь она используется и младшими машинами линейки — Model 3 и Model Y. Некоторые покупатели отмечают, что компания уведомила их о снижении запаса хода электромобилей из-за этого изменения.

Источник изображения: Tesla

Ранее бортовая система Tesla Model 3 и Model Y довольствовалась процессорами Intel Atom, которые на фоне AMD Ryzen обладали более низким энергопотреблением, хотя одновременно и уступали в быстродействии. Модернизация бортовой электроники, как отмечает ресурс InsideEVs, потребовала от Tesla в некоторых регионах реализации электромобилей уведомить покупателей об изменении потребительских качеств поставляемой продукции — например, это произошло в Австралии.

Модернизированный электромобиль Tesla Model 3 с процессором AMD Ryzen на борту, как поясняется, способен по условному циклу WLTP проехать 602 км, на 22 километра меньше, чем со старым мультимедийным комплексом. В целом, в зависимости от типа привода, ёмкости тяговой батареи и типоразмера колёс, как отмечает источник, дальность хода Tesla Model 3 способна сократиться на величину от 11 до 22 км.

Любопытно, что Tesla Model Y эту модернизацию пережила без потерь. Напротив, запас хода этого кроссовера даже вырос на величину от 26 до 34 км по условному циклу WLTP. Это может объясняться наличием более ёмкой батареи или прочими оптимизациями, связанными с энергопотреблением. В данном случае появление более прожорливого процессора AMD Ryzen на запас хода просто не повлияло в той степени, как это наблюдается у Tesla Model 3.



