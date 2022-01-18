Названы самые популярные цвета новых автомобилей в Украине

По данным Укравтопрома, 33% новых автомобилей, проданных в Украине в 2021 году, были белого цвета. Это самый популярный цвет машин в нашей стране.

Чаще всего украинцы из автомобилей белого цвета в прошлом году покупали бюджетный кроссовер Renault Duster.

На втором месте по популярности стал серый цвет. 28% новых автомобилей, которые украинцы купили в прошлом году, были именно такого цвета. Самым популярным серым автомобилем стал кроссовер Kia Sportage.

На третьем месте по популярности черный цвет. 15% новых автомобилей, которые украинцы купили в прошлом году, были черного цвета. Самый популярный черный автомобиль - японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Четвертое место у синего цвета. 9% новых автомобилей, которые украинцы купили в прошлом году, были именно такого цвета. Самым популярным синим автомобилем стал кроссовер Kia Sportage.

На пятом месте по популярности коричневый цвет. 6% новых автомобилей, которые украинцы купили в прошлом году, были коричневого цвета. Самый популярный коричневый автомобиль - японский кроссовер Nissan X-Trail.

Между тем, в 2021 году украинцы купили 103,3 тысячи новых автомобилей. Это на 21% больше, чем в 2020 году. Больше всего автомобилей в Украине в прошлом году продала компания Toyota - 15 232.

Напомним, ранее стало известно, что в 2021 году в Украине выпустили 7 342 автомобиля, что заметно больше, чем годом ранее. В нашей стране сейчас только два предприятия производят легковые автомобили.