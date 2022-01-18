В Украине начались продажи нового Nissan Qashqai

В Украине начались продажи Nissan Qashqai нового поколения. Это уже третье поколение популярного японского компактного кроссовера.

В базовой комплектации Visia с бензиновым двигателем 1.3 DiG-T мощностью 130 л.с. и с 6-ступенчатой механической коробкой передач во время предзаказа новый Qashqai стоит 697 020 гривен.

Комплектация Acenta с таким же мотором и такой же коробкой передач стоит 770 020 гривен.

Комплектация N-Connecta с бензиновым двигателем 1.3 DiG-T мощностью 150 л.с. и с автоматической трансмиссией Xtronic нового поколения стоит 895 450 гривен. Такая же версия, но с полным приводом стоит 950 890 гривен.

Нужно отметить, что Nissan Qashqai нового поколения построен на платформе CMF-C. Он на 35 мм длиннее, на 32 мм шире, и на 25 мм выше, чем модель второго поколения. Кроме того, у него на 20 мм увеличилась колесная база.

Этот кроссовер получил обновленные многорычажные подвески McPherson спереди и сзади, модернизированную систему гидроусилителя рулевого управления и новые системы активной безопасности и помощи водитель. Среди помощников следует, например, выделить интеллектуальный круиз-контроль, который может ускорять и тормозить автомобиль в пределах полосы движения на шоссе.

Напомним, ранее стало известно, что электрический хэтчбек Nissan Leaf нового, третьего, поколения, который появится к 2025 году, изменит форму кузова и станет компактным кроссовером.