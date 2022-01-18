В Черниговской области восстановят мост на одной из ключевых трасс области

В процессе ремонта мост расширят.

В Черниговской области капитально ремонтируют мост через реку Тетева на трассе Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка. Одновременно с ремонтом мост будет существенно расширен, информирует Укравтодор.

Ремонтные работы по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» начали в конце 2021 года.

«В настоящее время, когда позволяют погодные условия, постепенно проводится бетонирование ростверков и дополнительных опор. Мост длиной 48,65 м построен в 1973 году. Материал – предварительно напряженный железобетон. Ширина – 7,1 м, тротуары – 1,5 м», – рассказали в Укравтодоре.

Кроме того, мост находился в предаварийном состоянии, он еще недостаточно широк для одновременного проезда двух автомобилей.

«В рамках капремонта мост будет расширен до 11 метров, из которых 8 будет занимать проезжая часть. В процессе обновления искусственного сооружения будут проведены работы: демонтаж старых конструкций, установлены буронабивные сваи, устроено монолитное пролетное строение, смонтирована система водоотвода, обновлены покрытия, обустроены технологические проходы», - говорится в сообщении.

На период ремонта движение по мосту не перекрывают, но предупреждают водителей об ограничении скорости.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, за 2 года программы «Большая стройка» были обновлены и построены 560 мостов и мостовых переходов. В планах на следующие 2 года – сделать еще 810 таких сооружений.

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