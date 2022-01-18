Ford представил Mondeo пятого поколения

В Европе весной 2022 года прекратятся продажи седана Ford Mondeo. Однако, эта модель по-прежнему будет доступна в некоторых регионах мира. Мало того, в Китае уже дебютировал Mondeo нового, пятого, поколения.

Ford представил Mondeo пятого поколения

Судя по всему, Ford особенно гордится дизайном нового Mondeo. Весь пресс-релиз посвящен внешнему виду этой новинки, а технической информации нет.

Дизайн нового Mondeo выполнен в соответствии с новым стилем дизайна американского автогиганта, известного как Progressive Energy in Strength. В таком же стиле были созданы и новые автомобили Ford Evos и Equator.

Новый Mondeo выглядит довольно агрессивно, что особенно видно по передней части. Кстати, передняя часть этого седана очень напоминает нам Evos.Что же касается задней части, то там, пожалуй, самым интересным элементом являются светодиодные фонари. Их дизайн похож на дизайн задних фонарей у электрического кроссовера Ford Mustang Mach E.

Ford представил Mondeo пятого поколения

К сожалению, американский автогигант пока не сообщил, какой двигатель находится под капотом у этого нового седана. Обозначение "245", заметное сзади, намекает, что новый Mondeo оснащается 2,0 л мотором EcoBoost с турбонаддувом мощностью 245 л.с. Коробка передач – 8-ступенчатая автоматическая, но это тоже еще официально не подтверждено.

Будет ли Ford Mondeo пятого поколения продаваться только в Китае, или и в других странах, - пока не известно. Мы знаем, что в Европе Mondeo четвертого поколения снимут с конвейера в марте 2022 года.

Ford представил Mondeo пятого поколения

Напомним, ранее стало известно, что Ford тестирует новый кросс-седан, который заменит Mondeo.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроектТаксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроект
Авиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилетыАвиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилеты
Водителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождениеВодителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождение
Укрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нетУкрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нет
Автомобили в Украине подорожают по неожиданной причинеАвтомобили в Украине подорожают по неожиданной причине
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине подорожали некоторые автомобили FordВ Украине подорожали некоторые автомобили Ford
Cadillac представила беспилотный концепт-кар InnerSpaceCadillac представила беспилотный концепт-кар InnerSpace
Passat, Mondeo… Автомобили, которые исчезнут в 2022 годуPassat, Mondeo… Автомобили, которые исчезнут в 2022 году
Капитализация Ford выросла сильнее, чем у всех автопроизводителей в 2021 годуКапитализация Ford выросла сильнее, чем у всех автопроизводителей в 2021 году
Дилеры Ford требуют с первых покупателей электрических пикапов F-150 Lightning переплаты в десятки тысяч долларовДилеры Ford требуют с первых покупателей электрических пикапов F-150 Lightning переплаты в десятки тысяч долларов
На "Антонове" представили первый серийный Ан-178На "Антонове" представили первый серийный Ан-178
Skoda представила свой новый бюджетный седанSkoda представила свой новый бюджетный седан
В Украине начались продажи Kia Sportage пятого поколенияВ Украине начались продажи Kia Sportage пятого поколения
Шпионы показали Subaru Crosstrek нового поколенияШпионы показали Subaru Crosstrek нового поколения
Стали известны цены на Nissan Qashqai нового поколения в УкраинеСтали известны цены на Nissan Qashqai нового поколения в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости