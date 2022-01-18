Ford представил Mondeo пятого поколения

В Европе весной 2022 года прекратятся продажи седана Ford Mondeo. Однако, эта модель по-прежнему будет доступна в некоторых регионах мира. Мало того, в Китае уже дебютировал Mondeo нового, пятого, поколения.

Судя по всему, Ford особенно гордится дизайном нового Mondeo. Весь пресс-релиз посвящен внешнему виду этой новинки, а технической информации нет.

Дизайн нового Mondeo выполнен в соответствии с новым стилем дизайна американского автогиганта, известного как Progressive Energy in Strength. В таком же стиле были созданы и новые автомобили Ford Evos и Equator.

Новый Mondeo выглядит довольно агрессивно, что особенно видно по передней части. Кстати, передняя часть этого седана очень напоминает нам Evos.Что же касается задней части, то там, пожалуй, самым интересным элементом являются светодиодные фонари. Их дизайн похож на дизайн задних фонарей у электрического кроссовера Ford Mustang Mach E.

К сожалению, американский автогигант пока не сообщил, какой двигатель находится под капотом у этого нового седана. Обозначение "245", заметное сзади, намекает, что новый Mondeo оснащается 2,0 л мотором EcoBoost с турбонаддувом мощностью 245 л.с. Коробка передач – 8-ступенчатая автоматическая, но это тоже еще официально не подтверждено.

Будет ли Ford Mondeo пятого поколения продаваться только в Китае, или и в других странах, - пока не известно. Мы знаем, что в Европе Mondeo четвертого поколения снимут с конвейера в марте 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что Ford тестирует новый кросс-седан, который заменит Mondeo.