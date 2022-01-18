Поступило сообщение о "минировании" трех станций метро в Киеве, взрывчатка не обнаружена (обновлено)

В настоящее время станция метро "Театральная" и пересадка закрыты для входа и выхода пассажиров.

Поступило сообщение о "минировании" трех станций метро в Киеве, взрывчатка не обнаружена (обновлено)
Фото: Макс Требухов

Станция Киевского метрополитена "Театральная" и пересадка закрыты на вход и выход, сообщает в Telegram пресс-служба столичного метрополитена.

"Станция метро "Театральная" и пересадка закрыты для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня также сообщалось о заминировании станций "Позняки" и "Дарница". Они были осмотрены, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Обновлено 23:44. В настоящее время проверка станции метро "Театральная" и пересадочного узла завершена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

"Метрополитен работает в обычном режиме", – сообщает прессслужба столичного метро.

Напомним, 7 и 8 января в столице "минировали все торгово-развлекательные центры, а также Центральный ж/д вокзал. Сообщения о взрывчатке были ложными.

12 января неизвестные "заминировали" четыре станции Киевского метрополитена.

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