Водителя, обматерившего полицейского, оштрафовали на 136 грн

В Украине суд на 136 гривен оштрафовал водителя, который нецензурно выражался и оскорблял инспектора патрульной полиции. Об этом сообщил "Дорожный адвокат".

Водителя, обматерившего полицейского, оштрафовали на 136 грн

Эта история началось с того, что инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль и предложили водителю предъявить водительское удостоверение. В ответ водитель почему-то начал нецензурно выражаться и оскорблять правоохранителей. Вскоре от оскорблений он перешел к угрозам в адрес полицейских.

В результате на водителя составили административный протокол по статье 185 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского), который в дальнейшем передали на рассмотрение суда.

В суде водитель отрицал, что он "злостно неповиновался законному требованию полицейского". Однако, суд пришел к выводу, что именно это он и сделал. Как итог – штраф в размере 136 гривен. Кстати, максимальное наказание по этой статье - общественные работы на срок до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев, или административный арест на 15 суток.

Однако, водитель с таким решением суда первой инстанции не согласился и подал апелляционную жалобу. Впрочем, это ему не помогло. Апелляционный суд оставил его жалобу без удовлетворения.

Отметим, что фактически водителя привлекли к ответственности только за неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского. Оскорбление полицейских ему не вменили.

Напомним, ранее суд пояснил, когда полицейские не должны штрафовать пьяных водителей.


Максимов Віталій, Тудей

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