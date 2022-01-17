Dacia Duster - когда появился обновление

Летом 2022 года в Европе в продаже появится обновленный кроссовер Dacia Duster. Он получит несколько интересных изменений, сообщило французское издание L'argus.

Стало известно, когда появится обновленный Duster

Dacia Duster второго поколения в 2021 году подвергся довольно заметному обновлению, включая дизайн и техническую "начинку". Казалось бы, что после этого в 2022 году никаких серьезных изменений в этом бюджетном кроссовере не будет. Однако, это не так. Duster в текущем году вновь приятно удивит.

Главное изменение – Duster адаптируют к новому корпоративному стилю Dacia. То есть у этого кроссовера появится новый логотип Dacia, который впервые официально представили в январе 2021 года. Кроме того, поменяется написание самого слова Duster.

Также будут и некоторые другие изменения в обновленном Duster, но какие конкретно – пока не известно. Судя по всему, этот кроссовер получит также обновленный салон.

Стало известно, когда появится обновленный Duster

В Украине Renault Duster уже несколько лет подряд входит в число лидеров по продажам в сегменте новых автомобилей. В базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем (115 л.с.) и с 5-ступенчатой механической коробкой передач он стоит от 403 900 гривен. Такая же версия с ГБО стоит от 432 600 гривен.

В комплектации с 1,5 л дизелем, который работает с 6-ступенчатой механической коробкой передач, и с полным приводом этот кроссовер стоит от 580 100 гривен.

Ранее сообщалось, что Dacia Duster нового поколения, который появится в 2024 году, получит гибридную силовую установку, но останется бюджетным.


Максимов Віталій, Тудей

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