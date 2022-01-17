Укрзализныця продает билеты онлайн на места, которых нет

Компанию Укрзализныця в очередной раз уличили в недобросовестном обслуживании пассажиров. На сей раз причиной недовольства стал сервис для бронирования билетов. Оказалось, что схема расположения мест в вагонах на этом сервисе, не соответствует реальному наличию мест.

Укрзализныця продает онлайн билеты на несуществующие места

На это обратил внимание киевлянин Олег Васильев, который, очевидно, столкнулся с проблемой, бронируя себе билет. Пассажир написал об этом в своем Facebook.

Он говорит, что в вагонах второго классах стоит по три кресла с одной стороны и по два с другой. А на схеме обозначено по два кресла с каждой стороны. То есть, одного ряда кресел нет вообще.

"В первом классе наоборот: схема показывает расположение по три кресла с одной стороны, с другой стороны по два сиденья и одиночные кресла, которых на самом деле нет", - рассказывает пассажир.

Укрзализныця продает онлайн билеты на несуществующие места

Не исключено, что неправильная схема вагона первого класса сбивает с толку пассажиров, которые готовы платить за первый класс, однако предпочитали бы более комфортное расположение кресел, а не такое, как обозначено на схеме. Да и вполне вероятно, что кто-то по неведению уже приобрел себе билет на несуществующее третье место и был "приятно удивлен", что его нет в природе. Возможно, из-за этого люди так вяло покупают билеты в вагоны первого класса.

Укрзализныця не оставила этот пост без внимания и прокомментировала его. Причем в комментарии отметился не кто иной, как руководитель пассажирского "крыла" Укрзализныци Александр Перцовский.

"Уже несколько раз объясняли – существующая система букинга УЗ не позволяет залить новую схему под новые поезда. В новой системе и в моб приложении – будет реализовано. Здесь постами на этот счет каждую неделю систему новую не построишь. Хотите помочь – направляйте знакомых ИТ специалистов к нам на работу, очередь стоит только комментировать в фб – работать не очень ?", - ответил Олегу Васильеву один из топ-менеджеров Укрзализныци.

Напомним, накануне нового года Укрзализныця ввела у себя плату за услугу, которая ранее была бесплатной. Теперь пассажирам приходится платить 12 гривен за распечатку билета, который был приобретен ими онлайн.


Марченко Любов, Тудей

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