Украинец переоборудовал “Волгу“ для поездок на дровах

В Украине постоянно увеличивается стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза. Это заставляет водителей искать альтернативные варианты топлива. Предприимчивый житель Волыни даже переделал свою "Волгу" таким образом, что она теперь ездит на дровах.

На автомобиль ГАЗ-31029 народный умелец установил газогенератор, работающий на дровах. Если быть более точным, то его установили в багажнике.

Народный умелец научился устанавливать газогенератор, прочитав инструкцию в Интернете. На переоборудование "Волги" понадобилось всего 100 долларов.

Утверждается, что ГАЗ-31029 на дровах может проехать 50 км. Но если в салон положить лишний мешок дров, то запас хода увеличится на 100 км. При этом автомобиль разгоняется до 100 км/ч.

Владелец автомобиля говорит, что благодаря дровам он за три года на топливе сэкономил около 50 000 гривен. В ближайшие годы экономия обещает стать еще больше, так как постоянно увеличивается стоимость автомобильного топлива.

Напомним, ранее стало известно, что житель Черниговской области сделал кабриолет на базе Opel Astra первого поколения. У Astra срезали крышу и установили мягкий верх, который легко открывается и закрывается. Дверей у этого автомобиля нет.