Украинец переоборудовал “Волгу“ для поездок на дровах

В Украине постоянно увеличивается стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза. Это заставляет водителей искать альтернативные варианты топлива. Предприимчивый житель Волыни даже переделал свою "Волгу" таким образом, что она теперь ездит на дровах.

Украинец переоборудовал “Волгу“ для поездок на дровах

На автомобиль ГАЗ-31029 народный умелец установил газогенератор, работающий на дровах. Если быть более точным, то его установили в багажнике.

Народный умелец научился устанавливать газогенератор, прочитав инструкцию в Интернете. На переоборудование "Волги" понадобилось всего 100 долларов.

Утверждается, что ГАЗ-31029 на дровах может проехать 50 км. Но если в салон положить лишний мешок дров, то запас хода увеличится на 100 км. При этом автомобиль разгоняется до 100 км/ч.

Владелец автомобиля говорит, что благодаря дровам он за три года на топливе сэкономил около 50 000 гривен. В ближайшие годы экономия обещает стать еще больше, так как постоянно увеличивается стоимость автомобильного топлива.

Напомним, ранее стало известно, что житель Черниговской области сделал кабриолет на базе Opel Astra первого поколения. У Astra срезали крышу и установили мягкий верх, который легко открывается и закрывается. Дверей у этого автомобиля нет.


Максимов Віталій, Тудей

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