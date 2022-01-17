Автомобили Hyundai и Genesis получат поддержку цифрового ключа Apple CarKey — их можно будет открыть и завести с iPhone

Автомобили Hyundai и Genesis получат поддержку цифрового ключа Apple CarKey — их можно будет открыть и завести с iPhone

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai и принадлежащий ему бренд Genesis добавят поддержку цифрового ключа Apple CarKey в некоторые модели своих авто. Благодаря этому пользователи смогут разблокировать свои авто и заводить двигатель с помощью приложения Wallet на iPhone. Предполагается, что поддержка CarKey появится в автомобилях бренда Genesis летом 2022 года.

Источник изображения: Chung Sung-Jun / Getty Images

В настоящее время автопроизводитель уже предоставляет возможность использования iOS-приложений MyHyundai и Genesis Intelligent Assistant для удалённого запуска двигателя авто и разблокировки дверей совместимых моделей. Появление поддержки цифрового ключа Apple и приложения Wallet сделает уже имеющуюся функциональность более плавной. Также отмечается, что сейчас некоторые модели Hyundai уже поддерживают функцию цифрового ключа на основе технологии NFC на устройствах, работающих под управлением Android.

Напомним, Apple анонсировала цифровой ключ CarKey ещё в 2020 году, но к настоящему моменту его поддержка реализована только в некоторых моделях BMW. Согласно имеющимся данным, поддержку этой технологии в скором времени получат автомобили Hyundai, выпущенные после января 2021 года, а также премиальные авто бренда Genesis. Источник не уточняет, планирует ли Apple использовать технологию сверхширокополосной связи (UWB), которая позволит разблокировать двери авто, не вынимая смартфон из кармана, или же всё ограничится технологией NFC.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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