Названы водители, которых чаще всего штрафовали в Украине в 2021 году

В 2021 году в Украине больше всего за нарушение ПДД оштрафовали водителя грузовика DAF XF – 212 штрафов на общую сумму 67 320 гривен. Об этом сообщил сервис Штрафи UA.

На втором месте в этом антирейтинге находится водитель кроссовера Range Rover, на которого в прошлом году было составлено 175 административных протоколов за нарушение ПДД. Общая сумма его штрафов – 72 420 гривен.

На третьем месте в этом антирейтинге находится водитель автомобиля Lexus, на которого в прошлом году составили 134 административных протокола за нарушение ПДД. Общая сумма его штрафов – 57 970 гривен.

Чаще всего правила дорожного движения в 2021 году в нашей стране нарушали владельцы автомобилей Volkswagen – 471 915 нарушений, Mercedes-Benz – 302 829 нарушений, и Renault – 301 432 нарушения.

В процентном отношении больше всего штрафов получили водители на Volvo – 39,6% владельцев автомобилей этого бренда в прошлом году получили хотя бы одно постановление о нарушении ПДД. Также "отличились" водители на Tesla и Porsche – 38,5% и 32,7% соответственно.

Патрульные полицейские в 2021 году чаще всего штрафовали водителей на Dacia (7,3% владельцев машин этого бренда останавливают полицейские), а также на Tesla и Porsche – 8,1% и 9,9% соответственно.

Больше всего штрафов за нарушение ПДД в прошлом году в Украине получили жители Киева (526 455 нарушений), Харькова (130 333 нарушения) и Житомира (35 510 нарушений).

Напомним, ранее патрульные полицейские рассказали водителям, что делать, если попал в ДТП.