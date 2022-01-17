Мировой авторынок в 2021 году увеличился на 5%. Лидирует Китай

Мировой авторынок в 2021 году увеличился на 4,6% до 81 млн. 307 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом пишет «Укравтопром».

Мировой авторынок в 2021 году увеличился на 5%. Лидирует Китай
Фото: carfast.express

Кто лидирует

Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом году остается Китай с показателем 25 млн 508 тыс. машин, что на 4,3% выше показателя годовой давности.

В Америке было реализовано 14 млн 901 тыс. автомобилей — на 2,8% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в 2021 году составили 12 млн 402 тыс. машин (-0,2%).

Продажа автомобилей в странах Восточной Европы увеличилась на 4,3% до 4 млн 046 тыс. единиц.

В Южной Америке местные дилеры продали 2 миллиона 335 тысяч автомобилей, что на 2,4% больше по сравнению с результатом годовой давности.

Среди крупнейших мировых авторынков следует также стоит упомянуть Японию (4 млн 397 тыс. шт., -3,1%), Корею (1 млн 693 тыс. шт., -8,8%) и Канаду (1 млн 663 тыс. шт., +7,2%).

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