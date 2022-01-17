"Укрзалізниця" сообщила о начале замены эскалатора на киевском вокзале

У него будет регулятор скорости, сенсор и сможет перевозить больше людей.

В вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве на этой неделе начнут менять эскалаторы. Работы продлятся более двух месяцев - с 21 января по 6 апреля, сообщается на сайте перевозчика.

Работы будет выполнять компания ООО "Мицуи Украина", победившая на тендере в июле 2021 года. Стоимость нового спаренного эскалатора – около 13 млн гривен.

Он сможет перевозить до 11 тысяч пассажиров в сутки, в то время как у старого эскалатора этот показатель составил 7,3 тыс. пассажиров. Кроме того, у него будет регулятор скорости, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров и устройства для обеззараживания перил.

Пока будут менять эскалаторы, на вокзале будет действовать бесплатная услуга по доставке багажа портерами, но пассажирам с большими чемоданами, людям с инвалидностью, людям постарше рекомендуют пользоваться входом с Южного вокзала, где нет подъема к конкорсу (крытый переход со спусками к путям), или лифты к платформам в западном подземном переходе (со стороны метрополитена).

Нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала и исчерпали срок своей эксплуатации. Обычно они работают по 20 часов в день и за все время перевезли более 250 млн человек.

Возможность полной замены постоянно ломавшихся эскалаторов начали обсуждать еще во времена Войцеха Бальчуна в 2017 году, но до тендера дело дошло только через четыре с половиной года.