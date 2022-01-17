На окраине Ивано-Франковска мужчина подорвал BMW X5 и потерял руку

В полиции факт инцидента подтвердили, но комментариев пока не дали.

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В ночь на 17 января в одном из дворов в окрестностях Ивано-Франковска произошел взрыв. Его инициатор получил тяжелую травму – мужчине оторвало руку, сообщает франковское издание "Галка".

Взрыв произошел на улице Крайней около 2:00. По словам местных жителей, неизвестное взрывное устройство сдетонировало в машине BMW X5. До утра на месте происшествия работали правоохранители, осматривавшие машину и проводившие следственные действия.

Предварительно стало известно, что тот, кто подорвал машину, приехал во двор на такси и пытался повредить BMW. От взрыва автомобиля он получил травму руки, самостоятельно покинул место происшествия и впоследствии обратился за помощью к медикам. Из-за серьезности повреждений те ампутировали часть конечности. Возраст травмированного мужчины – около 20 лет.

В полиции Прикарпатья подтвердили факт инцидента. О деталях пообещали рассказать впоследствии.

Напомним, в ноябре в Ровенской области подожгли автомобиль нардепа из "Слуги народа" Александра Аликсийчука, который он отдал в "безвозмездное пользование" своему помощнику.