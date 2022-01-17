2022-01-17
Ryanair отменил до марта все рейсы из Харькова
С 1 по 28 февраля полностью отменены рейсы в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.
Фото: atr.ua
Ирландская авиакомпания Ryanair сократила еще ряд рейсов из Украины. Так, крупнейший европейский лоукостер до конца февраля 2022 отменил еще шесть маршрутов из Харькова.
Как сообщает Lowcostavia, с 1 по 28 февраля полностью отменены рейсы из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.
Стоит добавить, что в конце прошлой недели Ryanair отменил на февраль семь направлений из других городов Украины, в частности, из Львова – в Бари, Палермо, Турин и Братиславу; из Киева – в Быдгощ и из Херсона – в Краков и Вену.
Еще одна лоукост-авиакомпания Wizz Air отменила два рейса из Харькова на февраль 2022 года.