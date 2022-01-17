Ryanair отменил до марта все рейсы из Харькова

С 1 по 28 февраля полностью отменены рейсы в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.

Ирландская авиакомпания Ryanair сократила еще ряд рейсов из Украины. Так, крупнейший европейский лоукостер до конца февраля 2022 отменил еще шесть маршрутов из Харькова.

Как сообщает Lowcostavia, с 1 по 28 февраля полностью отменены рейсы из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.

Стоит добавить, что в конце прошлой недели Ryanair отменил на февраль семь направлений из других городов Украины, в частности, из Львова – в Бари, Палермо, Турин и Братиславу; из Киева – в Быдгощ и из Херсона – в Краков и Вену.

Еще одна лоукост-авиакомпания Wizz Air отменила два рейса из Харькова на февраль 2022 года.