Из Казахстана в "Борисполь" прибыл третий эвакуационный рейс с украинцами
МИД продолжает оказывать поддержку украинцам, планирующим покинуть Казахстан.
Вечером воскресенья, 16 января, в международный аэропорт "Борисполь" из Казахстана прибыл очередной эвакуационный рейс с украинцами на борту. Самолет из Нур-Султана приземлился около 21:00.
Об этом сообщил телеканал "ДОМ".
По словам прибывших, аэропорт "Нур-Султан" работает в штатном режиме. Посадка на рейс была организована, нареканий со стороны пассажиров нет.
Отметим, что за последнюю неделю около 150 граждан обратились в посольство Украины в Казахстане за помощью в эвакуации.
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что продолжают оказывать поддержку украинцам в Казахстане, которые планируют покинуть страну и не смогли этого сделать из-за последних событий в стране.
Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Казахстана 9 января, второй – 13 января.