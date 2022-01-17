Из Казахстана в "Борисполь" прибыл третий эвакуационный рейс с украинцами

Фото: Телеканал "ДОМ"

Вечером воскресенья, 16 января, в международный аэропорт "Борисполь" из Казахстана прибыл очередной эвакуационный рейс с украинцами на борту. Самолет из Нур-Султана приземлился около 21:00.

Об этом сообщил телеканал "ДОМ".

По словам прибывших, аэропорт "Нур-Султан" работает в штатном режиме. Посадка на рейс была организована, нареканий со стороны пассажиров нет.

Фото: Телеканал "ДОМ"

Отметим, что за последнюю неделю около 150 граждан обратились в посольство Украины в Казахстане за помощью в эвакуации.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что продолжают оказывать поддержку украинцам в Казахстане, которые планируют покинуть страну и не смогли этого сделать из-за последних событий в стране.

Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Казахстана 9 января, второй – 13 января.