Из Казахстана в "Борисполь" прибыл третий эвакуационный рейс с украинцами

МИД продолжает оказывать поддержку украинцам, планирующим покинуть Казахстан.

Фото: Телеканал "ДОМ"

Вечером воскресенья, 16 января, в международный аэропорт "Борисполь" из Казахстана прибыл очередной эвакуационный рейс с украинцами на борту. Самолет из Нур-Султана приземлился около 21:00.

Об этом сообщил телеканал "ДОМ".

По словам прибывших, аэропорт "Нур-Султан" работает в штатном режиме. Посадка на рейс была организована, нареканий со стороны пассажиров нет.

Фото: Телеканал "ДОМ"

Отметим, что за последнюю неделю около 150 граждан обратились в посольство Украины в Казахстане за помощью в эвакуации.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что продолжают оказывать поддержку украинцам в Казахстане, которые планируют покинуть страну и не смогли этого сделать из-за последних событий в стране.

Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Казахстана 9 января, второй – 13 января.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Авиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилетыАвиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилеты
Водителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождениеВодителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождение
У самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шассиУ самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шасси
Автомобили в Украине подорожают по неожиданной причинеАвтомобили в Украине подорожают по неожиданной причине
Таксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроектТаксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроект
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на три дня отменят ряд рейсов городской электричкиВ Киеве на три дня отменят ряд рейсов городской электрички
На Львовщине столкнулись рейсовый автобус и легковушка, есть пострадавшиеНа Львовщине столкнулись рейсовый автобус и легковушка, есть пострадавшие
Группа украинцев вчера не смогла вылететь из Казахстана в КиевГруппа украинцев вчера не смогла вылететь из Казахстана в Киев
Авиаперевозчики с Ближнего Востока отменили рейсы в КазахстанАвиаперевозчики с Ближнего Востока отменили рейсы в Казахстан
В Одесской области рейсовый автобус попал в ДТП, госпитализировали 5 человекВ Одесской области рейсовый автобус попал в ДТП, госпитализировали 5 человек
Ryanair отменяет ряд рейсов из УкраиныRyanair отменяет ряд рейсов из Украины
В МАУ передумали сокращать количество рейсов в ИталиюВ МАУ передумали сокращать количество рейсов в Италию
В Киеве по техническим причинам отменили ряд рейсов городской электричкиВ Киеве по техническим причинам отменили ряд рейсов городской электрички
Лоукостер Wizz Air неожиданно объявил об отмене 36 рейсовЛоукостер Wizz Air неожиданно объявил об отмене 36 рейсов
"Укрзализниця" запустила самый длинный пассажирский рейс протяженностью 1 806 км"Укрзализниця" запустила самый длинный пассажирский рейс протяженностью 1 806 км
Последние новости
Подгружаем последние новости