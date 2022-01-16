Гоночный Tarf II: кто придумал и изобрел двойную машину-катамаран

Два корпуса у судна – вещь распространённая, катамараны видели все. В авиастроение такая концепция встречается реже, но тоже бывает. А вот для автомобиля катамаранная спаренная схема – это нонсенс. Тем не менее, в конце 1940-х итальянский гонщик Пьеро Таруффи придумал и заказал изготовление именно такого рекордного болида.

Таруффи был успешным пилотом, многократным победителем серьёзных соревнований, бронзовый призёр Чемпионата мира Формулы-1 1952 года, в общем, в автоспортивном сообществе вес имел. И в конце 1940-х он решил включиться в рекордную гонку — но в своеобразной дисциплине. Рекорд скорости на суше на тот момент был установлен Джоном Коббом и составлял 634,397 км/ч — за ним Таруффибыло не угнаться. Но практически свободными оставались скоростные рекорды на больших расстояниях, например, лучшее время прохождения дистанции в 50 миль. Плюс можно было установить мировой рекорд скорости в конкретной категории — с двигателем объёмом до 500 «кубиков». На это и нацелился итальянец.

Снимки на чёрном фоне - это последние фотографии Tarf II перед продажей его с аукциона.

В 1949 году Таруффи закончил разработку удивительного двухкорпусного рекордного болида и получил на него американский патент. За два года, в 1951—1952 годах машина была построена при участии компании Gilera и с использованием её самого мощного мотоциклетного двигателя объёмом 500 см3. Выдавал он 65 л.с. (кажется, что немного — но для мотодвижка начала 1950-х это было очень круто) при 10400 об/мин.

Двигатель располагался в правой гондоле, пилот и система управления — в левой. Схема была во многом авиационной — подобные системы разрабатывали и немецкие, и американские авиаконструкторы во время войны. 14 октября 1954 года Таруффи установил на этой машине мировой рекорд для машин в классе до 500 см3 — 201 км/ч.

А это уже первое поколение.

Но это был только Tarf I. Параллельно, лишь с небольшим отставанием, Таруффи строил второй автомобиль аналогичного дизайна — Tarf II. На нём стоял мощный 1720-кубовый 290-сильный двигатель Maserati. Из-за очень маленького кокпита в машине не нашлось места для руля, и управление осуществлялось двумя рычагами, справа и слева, расположенными у опущенных вниз рук пилота. Машина имела обратную первому поколению компоновку — гонщик сидел справа, мотор находился слева.

Смешно, то Tarf II, который начали строить позже Tarf I, закончили раньше. Первый рекорд — средней скорости на расстоянии в 50 миль, 231,744 км/ч — Таруффи поставил на нём 15 января 1952 года. В том же году он поставил рекорды средних скоростей на расстояниях в 50, 100 и 200 километров.

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Tarf I сегодня является экспонатом автомобильного музея в Турине (Италия) в первозданном виде. Судьба Tarf II была сложнее — двигатель его заменили в какой-то момент на Ferrari, он экспонировался в двух разных автомобильных музеях в Австралии, а в 2012-м был продан за 89 тысяч евро (что довольно мало) анонимному коллекционеру и пропал с радаров.

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