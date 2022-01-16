В Киеве на три дня отменят ряд рейсов городской электрички
Рейсы будут отменены 17, 18 и 19 января.
В Киеве 17, 18 и 19 января по техническим причинам отменят ряд рейсов городской электрички.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевпасстранса" в Телеграмме.
Утром в понедельник, 17 января, не будут ходить электрички №7307 от ст. Дарница, №7308 от станции Киев-Волынский, №7315 от ст. Дарница, №7316 от ст. Киев-Волынский.
Отменят вечерние маршруты №7416 от ст. Борщаговская, №7423 от ст. Дарница, №7424 от ст. Борщаговская, №7431 от ст. Дарница.
Утром во вторник, 18 января, отменят маршруты №7307 от ст. Дарница, №7308 от ст. Киев-Волынский, №7315 от ст. Дарница, №7316 от ст. Киев-Волынский.
Вечером – маршруты №7416 от ст. Борщаговская, №7423 от ст. Дарница, №7424 от ст. Борщаговская, №7431 от ст. Дарница.
В среду, 19 января, не будут ходить утренние маршруты №7307 от ст. Дарница, №7308 от ст. Киев-Волынский, №7315 от ст. Дарница, №7316 от ст. Киев-Волынский. И вечерние – №7416 от ст. Борщаговская, №7423 от ст. Дарница, №7424 от ст. Борщаговская, №7431 от ст. Дарница.
Напомним, городская электричка была создана в 2011 году. Под нее на баланс "Киевпасстранса" передали 10 электропоездов.
В 2019 году "Укрзализныця" предложила вернуть городскую электричку Киева на свой баланс и интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express.