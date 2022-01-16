На Полтавщине перевернулась автоцистерна с газом

Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

В Полтавской области на автодороге Р 60 "Кролевец - Пирятин" водитель газовоза не справился с управлением и допустил опрокидывание автоцистерны на обочину. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Отмечается, что авария произошла около с. Гиревые Исковцы Миргородского района около 12 часов. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

По информации спасателей, утечки газа из цистерны не наблюдается, движение по автодороге не ограничивалось.

"Для перекачки газа к месту происшествия следует газовоз. От ГСЧС для дежурства привлечены 5 человек и 1 ед. техники", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Закарпатской области в результате столкновения автомобилей пострадало 7 человек, среди которых 3 – это дети.

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