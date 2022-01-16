10 евробляхеров уже бесплатно отдали свои автомобили государству

В Украине уже более 10 евробляхеров отказались от своих автомобилей в пользу государства, так как не могут их растаможить, но при этом не хотят быть оштрафованными на 170 тысяч гривен за нарушение срока ввоза. Об этом рассказала общественная организация "АвтоЕвроСила".

В сообщении уточняется, что государству передают в основном микроавтобусы (бусы), которые нельзя растаможить во время льготного периода растаможки, чей второй этап заканчивается 8 февраля 2022 года.

В большинстве своем украинцы передают автомобили на иностранных номерах в воинские части.

Сейчас существует два законных способа решить проблему с евробляхой, если нет возможности ее растаможить или вывезти из Украины.

Первый - перевести в таможенный режим "отказ в пользу государства". Второй законный способ избавится от автомобиля на иностранной регистрации, который уничтожен, поврежден в ДТП или украден – закончить таможенный режим транзит, временного ввоза.

Если сдать евробляху на разборку, то штрафа в 170 000 гривен не избежать. В таможенной базе есть вся информация (паспорт, прописка) про людей, которые ввозили автомобили в таможенном режиме транзит или временного ввоза.

Напомним, ранее мы подробно рассказали о том, кто до 8 февраля 2022 года может воспользоваться льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации и какие для этого нужны документы.