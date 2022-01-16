10 евробляхеров уже бесплатно отдали свои автомобили государству

В Украине уже более 10 евробляхеров отказались от своих автомобилей в пользу государства, так как не могут их растаможить, но при этом не хотят быть оштрафованными на 170 тысяч гривен за нарушение срока ввоза. Об этом рассказала общественная организация "АвтоЕвроСила".

10 евробляхеров уже бесплатно отдали свои автомобили государству

В сообщении уточняется, что государству передают в основном микроавтобусы (бусы), которые нельзя растаможить во время льготного периода растаможки, чей второй этап заканчивается 8 февраля 2022 года.

В большинстве своем украинцы передают автомобили на иностранных номерах в воинские части.

Сейчас существует два законных способа решить проблему с евробляхой, если нет возможности ее растаможить или вывезти из Украины.

Первый - перевести в таможенный режим "отказ в пользу государства". Второй законный способ избавится от автомобиля на иностранной регистрации, который уничтожен, поврежден в ДТП или украден – закончить таможенный режим транзит, временного ввоза.

Если сдать евробляху на разборку, то штрафа в 170 000 гривен не избежать. В таможенной базе есть вся информация (паспорт, прописка) про людей, которые ввозили автомобили в таможенном режиме транзит или временного ввоза.

Напомним, ранее мы подробно рассказали о том, кто до 8 февраля 2022 года может воспользоваться льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации и какие для этого нужны документы.


Максимов Віталій, Тудей

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