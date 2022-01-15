В Киеве на съезде с проспекта Победы на Янгеля Lada влетела в пешеходный переход

Информация о потерпевших уточняется.

В Киеве на съезде с проспекта Победы на Янгеля Lada влетела в пешеходный переход

В Киеве вечером 15 января произошла серьезная автомобильная авария. Причины ДТП и информация о пострадавших в настоящее время уточняются.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"На съезде с проспекта Победы на ул. Янгеля произошла серьезная авария. В результате ДТП Lada влетела в пешеходный переход, а BMW – в столб", – говорится в сообщении.

На месте работают врачи "скорой" и правоохранители.

Причины аварии и информация о потерпевших уточняется.

Как сообщалось, 12 января в ДТП на кольцевой дороге Харькова погибли трое взрослых, двое детей – в больнице.

Со временем выяснилось, что водителя КІА, который спровоцировал смертельное ДТП, трижды останавливали за пьяное вождение. Жертвами аварии стали таксист и супруги, которые были его пассажирами. Тяжелые травмы получили двое трехлетних детей.

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