Автомобиль с 42 колесами: детская мечта, которую исполнила BMW

Удивительно, но фантастический концепт BMW 4219Eli – это вовсе не творение сумасшедшего дизайнера, использовавшего элементы BMW в качестве опорных. Это разработка сотрудников самой мюнхенской компании. Просто заказчик был очень своеобразный.

В 2012 году на пользователь по имени Бен оставил на популярном сайте Jalopnik сообщение от имени своего 4-летнего племянника Эли. Эли мечтал об огромном автомобиле со множеством колёс и двигателей. Бен спрашивал, не может ли кто нарисовать что-то подобного для Эли.

Бен писал, что у него есть 3D-принтер, и если кто-то из художников нарисует модель, он сможет её изготовить. Эли дал довольно чёткое описание своего дрим-кара: — это BMW — у него 42 колеса, причём автомобиль полноприводный (!); — у автомобиля должно быть 19 двигателей Porsche, каждый — по 459 л.с.; — двигатели сводятся к одной трансмиссии (сам Бен добавил, что двигатели стоит, видимо, сперва разбить на пары и запараллелить); — внутри автомобиля — три сидячих места с тремя рулями соответственно; — есть багажник, и в нём — много-много игрушек.

Сам Бен предполагал, что машина должна иметь примерно такую схему расположения колёс.

Пользователи Jalopnik стали бурно фантазировать и рисовать, выкладывать как различные варианты дизайна автомобиля, так и схемы его трансмиссии и внутреннего устройства.

И так случилось, что пост попался на глаза кому-то из сотрудников компании BMW. Там посовещались и разработали для Эли автомобиль его мечты — такой, каким его хотел видеть мальчик, и одновременно такой, каким его видели сами дизайнеры компании. Название автомобиля — 4219 ELi — расшифровывается как «42 колеса, 19 двигателей, Extra Long — сверхдлинная колёсная база, и "инжектор", как в обычных моделях BMW.

Её нарисовал один из посетителей сайта

Итак, 8721 л.с., багажник для игрушек и три места для Эли, его папы и его мамы. Пожалуй, это самый крутой концепт BMW за всю историю. Даже жалко, что его никогда не построят в реальности.

Тоже скетч от посетителя сайта.



