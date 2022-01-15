Автомобиль с 42 колесами: детская мечта, которую исполнила BMW

Удивительно, но фантастический концепт BMW 4219Eli – это вовсе не творение сумасшедшего дизайнера, использовавшего элементы BMW в качестве опорных. Это разработка сотрудников самой мюнхенской компании. Просто заказчик был очень своеобразный.

Автомобиль с 42 колесами: детская мечта, которую исполнила BMW

В 2012 году на пользователь по имени Бен оставил на популярном сайте Jalopnik сообщение от имени своего 4-летнего племянника Эли. Эли мечтал об огромном автомобиле со множеством колёс и двигателей. Бен спрашивал, не может ли кто нарисовать что-то подобного для Эли.

Бен писал, что у него есть 3D-принтер, и если кто-то из художников нарисует модель, он сможет её изготовить. Эли дал довольно чёткое описание своего дрим-кара: — это BMW — у него 42 колеса, причём автомобиль полноприводный (!); — у автомобиля должно быть 19 двигателей Porsche, каждый — по 459 л.с.; — двигатели сводятся к одной трансмиссии (сам Бен добавил, что двигатели стоит, видимо, сперва разбить на пары и запараллелить); — внутри автомобиля — три сидячих места с тремя рулями соответственно; — есть багажник, и в нём — много-много игрушек.

Автомобиль с 42 колесами: детская мечта, которую исполнила BMW

Сам Бен предполагал, что машина должна иметь примерно такую схему расположения колёс. 

Пользователи Jalopnik стали бурно фантазировать и рисовать, выкладывать как различные варианты дизайна автомобиля, так и схемы его трансмиссии и внутреннего устройства.

И так случилось, что пост попался на глаза кому-то из сотрудников компании BMW. Там посовещались и разработали для Эли автомобиль его мечты — такой, каким его хотел видеть мальчик, и одновременно такой, каким его видели сами дизайнеры компании. Название автомобиля — 4219 ELi — расшифровывается как «42 колеса, 19 двигателей, Extra Long — сверхдлинная колёсная база, и "инжектор", как в обычных моделях BMW.

Автомобиль с 42 колесами: детская мечта, которую исполнила BMW

Её нарисовал один из посетителей сайта 

Итак, 8721 л.с., багажник для игрушек и три места для Эли, его папы и его мамы. Пожалуй, это самый крутой концепт BMW за всю историю. Даже жалко, что его никогда не построят в реальности.

Автомобиль с 42 колесами: детская мечта, которую исполнила BMW

Тоже скетч от посетителя сайта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Водителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождениеВодителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождение
У самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шассиУ самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шасси
Автомобили в Украине подорожают по неожиданной причинеАвтомобили в Украине подорожают по неожиданной причине
Таксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроектТаксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроект
Вооруженным силам передали партию отремонтированных зенитных установок "Шилка"Вооруженным силам передали партию отремонтированных зенитных установок "Шилка"
Блок рекламы


Похожие новости
Не оплатил 13 штрафов: Автомобиль нарушителя ПДД продадут на аукционеНе оплатил 13 штрафов: Автомобиль нарушителя ПДД продадут на аукционе
Как завести автомобиль, если сел аккумулятор: несколько советовКак завести автомобиль, если сел аккумулятор: несколько советов
В Украине будут ежедневно отслеживать цены на автомобильное топливоВ Украине будут ежедневно отслеживать цены на автомобильное топливо
В Украине начали штрафовать за вовремя незарегистрированный автомобильВ Украине начали штрафовать за вовремя незарегистрированный автомобиль
Депутаты хотят ввести дополнительные 4-5% налога на автомобильное топливоДепутаты хотят ввести дополнительные 4-5% налога на автомобильное топливо
Mazda создала автомобиль за 9000 долларовMazda создала автомобиль за 9000 долларов
В Украине на продажу выставили автомобиль за 400 тысяч долларовВ Украине на продажу выставили автомобиль за 400 тысяч долларов
В центре Киева провалился асфальт, автомобильное движение измененоВ центре Киева провалился асфальт, автомобильное движение изменено
В Украине отреставрировали 90-летний автомобиль
Автомобиль дня: Rolls-Royce ApparitionАвтомобиль дня: Rolls-Royce Apparition
Последние новости
Подгружаем последние новости