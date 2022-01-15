Новая украинская авиакомпания Air Ocean приостановила полеты до середине марта
Это объяснили задержкой со снабжением самолетов.
Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines заявила, что приостанавливает полеты до 15 марта 2022 года.
Об этом компания сообщила в Facebook.
Приостановку полетов в Air Ocean объяснили задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых в настоящее время самолетов.
В компании сообщили, что клиенты, купившие билет на сайте авиакомпании, получат средства на карту, с которой была произведена оплата. Тем же, кто приобрел билет у агента по продажам, Air Ocean предложила обратиться по месту его приобретения для возмещения.
"Или предлагаем Вам сохранить за собой право полета с открытой датой вылета, а при покупке следующего билета предоставляем скидку в размере 50% стоимости билета", - добавили в компании.
Air Ocean Airlines – государственная авиакомпания, созданная по распоряжению Владимира Зеленского. О первом рейсе перевозчика 30 октября сообщило ГП "Антонов". Рейс был осуществлен в Харьков, хотя билеты на него не продавали ни в аэропортах, ни на сайте перевозчика.
Сообщалось, что авиакомпания будет работать на самолетах разработки ГП "Антонов". Во флоте Air Ocean Airlines два самолета Ан-148. До конца 2021 года должен был быть поставлен еще один самолет, в течение первого-второго квартала 2022 года – еще три. В общей сложности компания планирует эксплуатировать до 10 самолетов такого типа.
В начале ноября 2021 года "президентская" авиакомпания получила права на шесть внутренних рейсов:
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- с 10 ноября – по маршрутам Черновцы – Киев – Черновцы, Киев – Львов – Киев, Запорожье – Киев – Запорожье, Львов – Харьков – Львов, Львов – Днепр – Львов;
- с 15 декабря – по маршруту Киев – Ивано-Франковск – Киев.
- Кроме того, Air Ocean Airlines получила права для выполнения регулярных международных рейсов на маршруте Киев – Амман – Киев и чартерных на маршруте Черновцы – Стамбул – Черновцы.