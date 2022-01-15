Новая украинская авиакомпания Air Ocean приостановила полеты до середине марта

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines заявила, что приостанавливает полеты до 15 марта 2022 года.

Об этом компания сообщила в Facebook.

Приостановку полетов в Air Ocean объяснили задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых в настоящее время самолетов.

В компании сообщили, что клиенты, купившие билет на сайте авиакомпании, получат средства на карту, с которой была произведена оплата. Тем же, кто приобрел билет у агента по продажам, Air Ocean предложила обратиться по месту его приобретения для возмещения.

"Или предлагаем Вам сохранить за собой право полета с открытой датой вылета, а при покупке следующего билета предоставляем скидку в размере 50% стоимости билета", - добавили в компании.

Air Ocean Airlines – государственная авиакомпания, созданная по распоряжению Владимира Зеленского. О первом рейсе перевозчика 30 октября сообщило ГП "Антонов". Рейс был осуществлен в Харьков, хотя билеты на него не продавали ни в аэропортах, ни на сайте перевозчика.

Сообщалось, что авиакомпания будет работать на самолетах разработки ГП "Антонов". Во флоте Air Ocean Airlines два самолета Ан-148. До конца 2021 года должен был быть поставлен еще один самолет, в течение первого-второго квартала 2022 года – еще три. В общей сложности компания планирует эксплуатировать до 10 самолетов такого типа.

В начале ноября 2021 года "президентская" авиакомпания получила права на шесть внутренних рейсов: